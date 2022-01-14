Euro
15.5124
-0.44%
Dolar
13.5667
-0.11%
Altın
794.9050
-0.05%
Borsa
207,293.00
0.11%
Bitcoin
586.681
-0.13%
BTXN Coin
33.50
1.48%
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Ekonomistler politika faizinin sabit kalmasını bekliyor

    Merkez Bankası'nın 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçları yayınlandı.
    • AA
    • 14.01.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekonomistler politika faizinin sabit kalmasını bekliyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

    GEÇEN TOPLANTIDA FAİZ 100 BAZ PUAN DÜŞMÜŞTÜ

    Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi, 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

    PPK TOPLANTISI 20 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

    20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    TCMB

    YIL SONU BEKLENTİSİ 12

    Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu.


    Görüş Bildir