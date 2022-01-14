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- Ekonomistler politika faizinin sabit kalmasını bekliyor
Ekonomistler politika faizinin sabit kalmasını bekliyor
Merkez Bankası'nın 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçları yayınlandı.
- AA
- 14.01.2022 - 17:42
- Güncelleme : 14.01.2022 - 17:53
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
GEÇEN TOPLANTIDA FAİZ 100 BAZ PUAN DÜŞMÜŞTÜ
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi, 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
PPK TOPLANTISI 20 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK
20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
YIL SONU BEKLENTİSİ 12
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu.