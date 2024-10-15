Ekonomistler politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Ekim Perşembe günü politika faizini açıklayacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
"FAİZİN YÜZDE 50'DE SABİT BIRAKILMA BEKLENTİSİ"
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 47,50
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.
Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.
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