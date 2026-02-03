Ekonomistlerin beklentisine göre enflasyon yüzde 30'un altına gerileyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enflasyon oranı açıklanmadan önce ekonomistlerin beklentileri ölçülmeye devam ediliyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler de ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00'da (3 Ocak Salı günü) açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ENFLASYONUN AYLIK YÜZDE 4,21 ARTMASI BEKLENİYOR

Ankete katılan ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 29,86

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.



