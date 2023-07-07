Ekonomistlerin Ödemeler Dengesi beklentisi Önümüzdeki hafta açıklanacak Ödemeler Dengesi verisi öncesinde AA Finans'ın anketi açıklandı.

AA

Ödemeler Dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Temmuz Salı günü açıklanacak.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyor

Açıklanacak Mayıs 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Cari açık beklentileri 4 milyar 500 milyon dolar ile 8 milyar 50 milyon dolar arasında

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 4 milyar 500 milyon dolar ile 8 milyar 50 milyon dolar arasında yer aldı.

Beklenti 7,03 milyar dolar açık

Ankete göre, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Nisan 2023'teki cari açık hesabı

Cari işlemler hesabı, Nisan 2023'te 5 milyar 404 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 57 milyar 804 milyon dolar olmuştu.