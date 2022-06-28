Ekonomiye yön verenler Cüneyt Arkın'ı unutmadı

Efsanevi sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın kalbi durarak bugün hayata veda etti. Arkın'ın vefatının ardından tüm yurt yasa boğulurken ekonomiyle ilgili Bakanlar da başsağlığı mesajı yayınladı.

Sanatçı Cüneyt Arkın'ın hayatını yitirmesi her yaştan sevenini derin üzüntüye boğdu.

1937 Eskişehir doğumlu sanatçının vefatının ardından sevenlerine başsağlığı mesajı yayınlayanların arasında ekonomi ile ilgili Bakanlar da yer aldı.

Başsağlığı mesajları yayınlandı

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomiyle ilgili üyeleri, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajları yayınladı.

Nureddin Nebati: Çocukluk yıllarımızın kahramanı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, "Çocukluk yıllarımızın kahramanı, Türk sinemasının duayen ismi Cüneyt Arkın'ın vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Vahit Kirişci: Vefatından derin üzüntü duydum

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının saygın ismi, değerli sanatçı" Cüneyt Arkın'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sinemamızın gelişmesine ve sevilmesine önemli katkılarda bulunan Cüneyt Arkın, canlandırdığı tarihi kişiliklerle adeta efsaneleşmiş bir sanatçıydı. Yeşilçam'ın çınarlaşmış isimlerinden biri olan merhum Arkın, tutkuyla bağlı olduğu Türk sinemasına yaptığı hizmetler ve kişiliği ile genç kuşaklara örnek olacaktır. Cüneyt Arkın, aziz milletimiz tarafından birbirinden güzel filmleriyle daima hatırlanacaktır. Orman ve ağaç sevgisiyle de milletimize daha yeşil bir Türkiye bilincini aşılayan Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, sinema camiasına ve tüm sevenlerine sabır diliyorum."

Adil Karaismailoğlu: O bir efsaneydi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Arkın'ın vefatı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "O bir efsaneydi... Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​