El Salvador, 15 milyon dolar değerinde 410 bitcoin satın aldı

El Salvador, 15 milyon dolar değerinde 410 bitcoin satın aldı

Devlet Başkanı Bukele, satın almaya ilişkin paylaşım yaptı. Bukele, "Bazı arkadaşlar, gerçekten ucuza satıyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, kripto para alımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, satın almanın detaylarını paylaştı.

410 BITCOIN ALDILAR

Bukele, "El Salvador 15 milyon dolara 410 bitcoin aldı." dedi. El Salvador'un hamlesi, kripto para birimlerindeki sert fiyat düşüşlerinin ardından geldi.

"BAZILARI UCUZA SATIYOR"

Paylaşımının devamında dikkat çeken bir ifadeye imza atan Bukele, "Bazı arkadaşlar, gerçekten ucuza satıyor." diye ekledi.

BITCOIN'DE SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin, geçen yıl kasım ayındaki rekor seviyesine kıyasla neredeyse yüzde 50 oranında düşüş kaydetti ve 33 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.

El Salvador, geçen yıl Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu. Kripto para piyasasındaki sert gerilemeye atıfta bulunan Bukele, "bunu kaçırmadığını" sözlerine ekledi.

EL SALVADOR'DAKİ KRİPTO PARA MİKTARI

CoinDesk'e göre, El Salvador, son satın almadan sonra 1500'den fazla kripto parayı elinde bulunduruyor.

Ülke, bu yıl 1 milyar dolar değerinde 10 yıllık bitcoin tahvili çıkarmayı planlıyor.