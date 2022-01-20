El Salvador Bitcoin atılımlarına hazırlanıyor

El Salvador, daha önce aldığı kararlar ve yapacağı atılımlarla Bitcoin üzerinden ekonomisini canlandırmayı hedefine koydu.

El Salvador, Bitcoin'i resmi bir ödeme aracı olarak tanıyan ilk ülke olarak dikkati çekmişti. Ülke, Devlet Başkanı Nayib Bukele liderliğinde bu alandaki atılımlarıyla "kripto cennetine" dönüşmeyi hedefliyor.

VOLKAN ENERJİSİYLE BITCOIN MADENCİLİĞİNE BAŞLANDI

El Salvador, volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma, "Bitcoin Şehri" kurma ve Bitcoin tahvili çıkarma gibi girişimleriyle kripto para alanında adımlarını hızlandırıyor.

Bukele, Ekim 2021'de El Salvador'daki volkanlardan elde edilen jeotermal enerji ile Bitcoin madenciliğine başladıklarını duyurdu.





EL SALVADOR, KRİPTO CENNETİNE DÖNÜŞECEK

Gelen eleştirilere rağmen Bukele, El Salvador'u "kripto cennetine" dönüştürmeyi hedefliyor.

BITCOIN'İ YASALLAŞTIRARAK TARİHE GEÇTİ

İlk olarak Bitcoin'in “yasal bir para birimi” olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin Haziran 2021'de kongreden geçmesinin ardından tarihe geçen El Salvador, Eylül 2021'de de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu.

VERGİ ÖDEMELERİNDE BITCOIN KABUL EDİLİYOR

Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin’i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale geldi. O dönemde Devlet Başkanı Nayib Bukele, 200 Bitcoin daha aldıklarını ve toplamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 Bitcoin'lerinin olduğunu belirterek, hükümetin daha fazla kripto para almayı hedeflediğini vurguladı.

KOMİSYON OLMADAN ÇEKİM YAPILAN ATM'LER

El Salvador'da Bitcoin'in dolara dönüştürülmesine ve dijital cüzdan Chivo'dan komisyon olmadan çekilmesine izin veren ATM'ler kurulurken, vatandaşların kimlik numaralarıyla hükümetin sağladığı Bitcoin cüzdanı Chivo’ya erişebilmeleri sağlandı.

BITCOIN ŞEHRİ KURULACAK

El Salvador, madencilik atılımı sonrası "Bitcoin Şehri" için de harekete geçti. Devlet Başkanı Bukele, Kasım 2021'de, ülkenin güney doğusundaki Conchagua Yanardağı’nın etrafında "Bitcoin City" adında bir şehir kuracaklarını açıkladı.

Bitcoin şehrinin arazisi için hükümetin destek vereceği ve yatırımcıları çekeceğini belirten Bukele, şehrin kurulumunun yaklaşık 300 bin Bitcoine mal olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

İŞ VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN OFİS ALANLARI

Bukele, şehirde her şeyin dijital olacağını, iş ve teknoloji yatırımlarını kolaylaştırmak için ofis alanları, sosyal tesisler ve yeşil alanların yer alacağını aktardı. Gelir vergisi uygulamasının olmayacağı açıklanan şehirde, sadece katma değer vergisi (KDV) alınacağı ve toplanan vergilerin yarısının şehrin inşasına yatırım yapmak için diğer yarısının ise şehrin bakım ve onarımı için kullanılacağı kaydedildi.

Şehrin inşasının ise bu yıl başlaması bekleniyor.

BITCOIN VOLKAN TAHVİLİ YOLDA

"Bitcoin Şehri"nin yanı sıra Bukele, 1 milyar dolarlık Bitcoin bazlı devlet tahvili ihraç edeceklerini de duyurdu. Söz konusu tahviller ile "Bitcoin Şehri"nin finanse edilmesi planlanırken, hükümetin Bitcoin tahvilleri için 20 yasa tasarısı hazırladığı biliniyor. "Bitcoin Şehri"ndeki madencilik operasyonlarına güç sağlamak için yanardağın ürettiği enerjinin kullanılacak olması nedeniyle söz konusu tahviller "Volkan Tahvilleri" olarak da adlandırılıyor.

Tahvillerin ihracına bu yıl içinde başlanması planlanırken, tahvillerin 10 yıllık yüzde 6,5 faiz sunacağı belirtiliyor. Söz konusu tahvil ihracından gelecek gelirin yarısının yeni Bitcoin alımlarına ayrılması diğer yarısının ise Bitcoin Şehri için kullanılması planlanıyor.

BITCOIN'DEKİ DÜŞÜŞ ÜLKEYİ ETKİLİYOR

Bukele'nin Twitter paylaşımlarına dayanarak El Salvador'un en az 1.391 Bitcoin satın almış olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu alımların ortalama 51 bin 56 dolar olduğu ve Orta Amerika ülkesine toplamda yaklaşık 71 milyon dolara mal olduğu hesaplanıyor. Bitcoin'in son dönemde değer kaybederek 41 bin dolara seviyelerine inmesiyle El Salvador'un da kripto para yatırımında zararda olduğu belirtiliyor.