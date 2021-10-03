El Salvador, volkan enerjisiyle Bitcoin elde etti

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, volkan enerjisi kullanılarak 269 dolar değerinde Bitcoin elde edildiğini duyurdu.

El Salvador'da bütün enerji üretiminin yaklaşık yüzde 100'ü yenilenebilir enerjiden sağlanırken, yurtiçi enerji üretiminin yaklaşık dörtte biri jeotermal enerjiden geliyor. Ülke, bir yanardağdan gelen volkan enerjisini kullanarak Bitcoin elde ettiğini açıkladı.

“BU RESMEN VOLCANODE'DAN İLK BITCOIN MADENCİLİĞİ”

Devlet Başkanı Nayib Bukele "Hala test ediyor ve kuruyoruz ancak bu resmen volcanode'dan ilk Bitcoin madenciliği." dedi. Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 0,00599179 Bitcoin, yani yaklaşık 269 dolar çıkarıldığını aktardı.

BITCOIN'İ YASAL OLARAK TANIYAN İLK ÜLKE

El Salvador, geçtiğimiz günlerde Bitcoin'i yasal olarak tanıyan ilk ülke olmuştu.

BITCOIN MADENCİLİĞİ İZLANDA VE NORVEÇ DE YAPMIŞTI

Daha önce yanardağların enerjisinden Bitcoin madenciliği İzlanda ve Norveç'te de yapılmıştı.

Kripto para madencileri, makinelerine güç sağlamak için ucuz hidroelektrik ve jeotermal enerjiden yararlanıyor.