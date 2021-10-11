El Salvador’da Bitcoin cüzdanları banka hesaplarını geçti

Bitcoin’i yasal olarak kabul eden El Salvador'da BTC cüzdanlarının sayısı, kişisel banka hesaplarını geride bıraktı.

Orta Amerika ülkesi olan El Salvador, geçtiğimiz haftalarda oldukça konuşulan bir karara imza atmış ve Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul ederek tarihe geçmişti.

Maaşların Bitcoin ile ödenmesi için çalışmalar yürüten ve 3 BTC karşılığında oturma izni vermeye başlayan El Salvador, Bitcoin'i oldukça benimsemişe benziyor.

BANKA HESAPLARINI GEÇTİ

El Salvador’da, sadece bir ay içerisinde Bitcoin cüzdanı sayısı, kişisel banka hesabı sayısını geçti.

Hükümetin Chivo isimli dijital cüzdanıyla desteklediği Bitcoin’in kullanımı, her geçen gün yaygınlaşmaya devam ederken, ülke vatandaşlarının bu yeniliğe uyum sağlaması için BTC ATM'leri de çoğalıyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 2017 itibarıyla ülkenin yüzde 29’unun banka hesabı olduğunu belirterek, nüfusun yüzde 46'sını oluşturan üç milyon kişinin Chivo Bitcoin cüzdanını indirdiğini açıkladı.

Bukele, El Salvador vatandaşlarının ABD dolarını Bitcoin’e çevirdiğini ve kripto parayı ellerinde tuttuğunu bildirirken, gelen paraların Bitcoin sayesinde katlandığını söyledi.