El Salvador'da Bitcoin madenciliği tarlası için 1 milyar dolar aktarılacak Ortaklık yöntemiyle uygulanacak proje, ilk etapta 250 milyon dolar ile başlayacak. Proje, Devlet Başkanı Bukele'nin yaptığı kritik açıklamadan iki yıl sonra gerçekleştiriliyor.

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Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para piyasasına olan ilgisiyle biliniyor.

Yeni bir adım için daha hazırlıkların yapıldığı ülkede kamu-özel ortaklığı ile dünyanın en büyük bitcoin madenciliği çiftliklerinden birini oluşturmak için 1 milyar dolar aktarılacak.

El Salvador'da Bitcoin projesi

Volcano Energy'den yapılan açıklamada, projenin yenilenebilir enerji geliştiricileri ile iş birliği içinde "önemli Bitcoin endüstri liderleri" tarafından desteklendiği, ilk etapta 250 milyon dolar ile başlanacağı belirtildi.

Fonlar, Bitcoin madenciliği çiftliğine güç verecek olan Metapan şehrinde güneş ve rüzgar enerjisi kullanan tahmini 241 Megawattlık bir elektrik üretim parkına gidecek.

Bitcoin madenciliği, küresel bir ağa bağlı yüksek güçlü bilgisayarlar kullanıyor ve bu süreçte büyük miktarda elektrik tüketiliyor.

Enerji yoğunluğunun yüksek olduğu bu uygulama, orman kaybını ve iklim değişikliğini şiddetlendireceğinden endişe duyan çevreciler tarafından eleştiriliyor.

Projede kimin payı ne kadar olacak

Bitcoin madenciliği tarlasıyla ilgili duyuru, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin dünyanın en büyük kripto para birimini yasal ödeme aracı yapma niyetini açıklamasından iki yıl sonra geldi.

El Salvador hükümeti, projede "gelirlerin yüzde 23'üne eşdeğer bir tercihli katılıma" sahip olacak. Özel yatırımcıların payı ise yüzde 27 olacak.

Kalan yüzde 50'lik kısım da altyapıya yatırılacak.