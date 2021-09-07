El Salvador'da Bitcoin’i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak

Bitcoin'in bugün yasal para birimi olarak kabul görüldüğünü açıklayan El Salvador'da alınan karar, vatandaşın tepkisine neden oldu. Hükümet de kabul etmeyen işletmeleri cezalandıracağını söyledi.

El Salvador, tarihi bir karara imza atarak, Bitcoin’i resmi para olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Yeni yasa, bugün ülkede yürürlüğe girdi.

Halkın ve işletmelerin karara tepkisi üzerine hükümet, BTC’yi kabul etmeyen işletmeleri cezalandıracağını açıkladı.

EL SALVADOR BAŞKANI ALINAN KARARDA ISRARCI

El Salvador Başkanı Nayip Bukele’nin hukuk danışmanı olan Javier Argueta, yeni yaptığı bir açıklamada, Bitcoin (BTC) ile işlem yapmayı ve ulusal Chivo cüzdanını kullanmayı reddeden işletmelerin Tüketici Koruma Yasası kapsamında cezalandırılacağını belirtti.

CEZANIN GÜNDEME GELMESİ BITCOIN'İN GÖNÜLLÜ OLARAK KULLANILABİLECEĞİNE DAİR BİLGİ İLE ÇELİŞTİ

Argueta’nın bu açıklaması, Nayib Bukele’nin Bitcoin’in gönüllü olarak kullanılabileceğini belirten Twitter gönderisine ters düşüyor: “Birisi nakit taşımaya devam etmek, Bitcoin’e dahil olmamak istiyorsa bunu yapmaya devam edebilir.”

EL SALVADOR’DAKİ BITCOIN KARARI GERİ TEPTİ

Bu çelişki, ülkedeki muhalefet tarafından da eleştirildi. FLMN partisi temsilcisi Anabel Belloso, hükümeti yalan söylemekle suçladı.

VATANDAŞLAR YASAYI İSTEMİYOR

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir ankette de El Salvadorlu vatandaşlarının yüzde 70’inin, Bitcoin (BTC) yasasını desteklemediği ortaya çıkmıştı. Birçok kurum ve kuruluş da yasalara karşı yapılan protestolara destek vermiş ve yasanın ekonomik zarara yol açacağını belirtmişti.

BITCOIN'İN OLAYLARDAN NASIL ETKİLENECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Bitcoin'in yasal para olarak görülmesini önce gönüllü olacağını bildirip, sonra da uygulamayı yapmayanların cezalandırılacağı haberi, para biriminin küresel değerini tartışmaya açtı.