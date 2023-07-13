Elazığ'da arpa ve buğdayda hasat sezonuna girildi.
Hasat, yaklaşık 1 milyon dekar alanda sıkıntısız bir şekilde gerçekleşiyor.
Son birkaç yıldır kuraklığın etkisi altında kalan Elazığ'da nisan, mayıs ve haziran aylarındaki yağışlar, tarım arazilerine adeta can suyu oldu.
400 bin ton rekolte bekleniyor
Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, kentte arpa ve buğdayda son 10 yılın en yüksek değeri olan 400 bin ton rekoltenin beklendiğini şu sözlerle açıkladı:
Sahada ilk edindiğimiz verilere göre dekarda 350-700 kilogram ürün hasat eden çiftçilerimizin olduğunu tespit ettik. Bu da yıl sonu itibarıyla ilimizdeki arpa ve buğdayda ortalama 400 bin tonluk üretimin gerçekleşeceğini gösteriyor.
"Arpa üretimimiz 200 bin tonu aşacak"
Buğday üretiminin bu yıl 200 bin tona yaklaşacağını öngördüklerini aktaran Kılıç, şöyle konuştu:
Hububatta son 5-10 yıllık verilere baktığımızda ilimizdeki total üretimin önceki yıllara göre maksimum bir değere çıktığını görüyoruz. Bu sene sonunda arpa üretimimizin de 200 bin tonu aşacağını görebiliyoruz.