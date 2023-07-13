Elazığ'da arpa ve buğdaydan son yılların en yüksek rekoltesi bekleniyor Tarım faaliyetleri Türkiye'nin dört bir tarafında devam ediyor. Sel ve heyelan yaşayan bölgelerin dışında tarımda yüksek rekolte beklentisi dile getiriliyor.

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AA

Elazığ'da arpa ve buğdayda hasat sezonuna girildi.

Hasat, yaklaşık 1 milyon dekar alanda sıkıntısız bir şekilde gerçekleşiyor.

Son birkaç yıldır kuraklığın etkisi altında kalan Elazığ'da nisan, mayıs ve haziran aylarındaki yağışlar, tarım arazilerine adeta can suyu oldu.

400 bin ton rekolte bekleniyor

Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, kentte arpa ve buğdayda son 10 yılın en yüksek değeri olan 400 bin ton rekoltenin beklendiğini şu sözlerle açıkladı:

Sahada ilk edindiğimiz verilere göre dekarda 350-700 kilogram ürün hasat eden çiftçilerimizin olduğunu tespit ettik. Bu da yıl sonu itibarıyla ilimizdeki arpa ve buğdayda ortalama 400 bin tonluk üretimin gerçekleşeceğini gösteriyor.

"Arpa üretimimiz 200 bin tonu aşacak"

Buğday üretiminin bu yıl 200 bin tona yaklaşacağını öngördüklerini aktaran Kılıç, şöyle konuştu: