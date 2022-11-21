Elazığ'da hayvan gübresi elektriğe dönüşüyor

Enerji ihtiyacını karşılayan kaynaklardan birisi de Elazığ'da hayvan gübresinden enerji elde edilen fabrika oldu.

Elazığ'da, hayvancılık ve tarım faaliyetleri yoğun olarak yapılıyor.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 57 girişimciyi bir araya getirdi. Geçen yıl 200 milyon liralık yatırımla 70 bin metrekare alanda 6 megavat gücünde biyogaz tesisi kuruldu.

Elazığ'da bu girişimcinin ortak sermayesiyle kurulan fabrikada, hayvan gübresi işlenerek üretilen elektrik hanelere ulaştırılıyor.

Üretilen gübreden 9 binden fazla haneye yetecek enerji

Fabrikada hayvan gübresinden 9 bin 400 haneye yetecek elektrik üretiliyor.

Merkeze bağlı Cevizdere köyü mevkisinde altyapı çalışmaları devam eden 10 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan Elerji Enerji Biyogaz AŞ'de günlük 800 ton hayvan gübresi işlenerek elektrik üretiliyor.

Ayda 2 milyon kilovatsaat elektrik üretilen tesiste, bu üretim sırasında açığa çıkan kompost gübre katı organomineral gübreye dönüştürülüyor.

"Kontrolsüz sera gazı salınımı engelleniyor"

Elerji Enerji Biyogaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar, "Kontrolsüz sera gazı salınımı engelleniyor." diyerek, günlük 800 ton hayvansal atığın yıllık karbon salınımının yaklaşık 360 bin ton olduğunu ve bu tesis sayesinde karbon salınımının engellendiğini söyledi.

Yaşar, tesisin her yıl gelirinin yüzde 2,5'inin de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını anlatarak, "Biyogaz tesisi sayesinde Besi OSB kurulduğunda sıfır atıklı ve karbon salınımı olmayan çevreci bir OSB olarak faaliyete geçmiş olacak." ifadesini kullandı.