Elazığ'da üzüm rekoltesi beklentisi: 80 bin ton Elazığ'da 78 ile 82 bin ton arasında değişen rakamlarda üzüm üretiliyor. Bu yıl hasat devam ederken üzüm rekolte beklentisi de netleşti.

AA

Elazığ'da aralarında tescilli "Öküzgözü" ve "Boğazkere" ile "Şirfoni", "Ağın beyazı", "Elazığ kırmızısı", "Papazkarası" ve "Köhnü"nün de bulunduğu farklı cinslerde üzüm yetiştiriliyor.

Hasatta 110 bin dekar alanda yetiştirilen üzüm birçok şehre gönderiliyor.

Bağ bozumunun başlamasıyla gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan üreticiler, bağlarda çalışan mevsimlik işçilerle erken saatlerde ürünlerin hasadına başlıyor.

Elazığ'da yapılan üzüm hasadında mevsimlik işçiler hasat döneminde çalışarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Toplanan üzümler kasalara konulup kamyonlara yüklenerek, anlaşılan firmalar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Elazığ üzüm üretiminde Türkiye'de 8. sırada

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, Elazığ'ın üzüm üretimi bakımından önemli tarımsal potansiyele sahip illerden biri olduğunu, ülkede üzüm üretimi bakımından Elazığ'ın 8. sırada yer aldığını kaydetti.

"Bu yıl rekolte beklentisi 80 bin ton"

Kılıç, yaklaşık 110 bin dönüm alanda üzüm üretiminin gerçekleştirildiğini belirterek, kentte 78 ile 82 bin ton arasında değişen rakamlarda üzüm üretimi olduğunu ve bu yıl rekolte beklentisinin 80 bin ton olduğunu kayıtlara geçti.

"Üzüm üretimi geçen yıl 833 milyon lira girdi sağladı"

Kılıç, üzüm üretiminin ilin ekonomisine katkısının büyük olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Geçen yılın verilerine baktığımız zaman Elazığ'da üzüm üretimimizin 833 milyon liralık bir girdi sağladığını görüyoruz. Bu ilimiz için sadece bir tarımsal üründen elde edilen gelir. Üretim değeri bakımından ilin tarımsal ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sağlıyor.

"Yetiştirilen üzümlerin yüzde 60'ı sofralık"

Yetiştirilen üzümlerin yüzde 60'ının sofralık olduğunu, diğerlerinin de sanayide kullanıldığını bildiren Kılıç, tescilli 2 üzüm çeşidinin daha iyi tanıtımını sağlamak ve bunların üretim alanlarını daha da genişletmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara başta olmak üzere birçok ile gönderiyoruz"

Merkeze bağlı Hoş köyünde üzüm üretimi yapan Bekir Tekel, 200 dönümü aşkın bir alanda kardeşleriyle üzüm yetiştirdiklerini söyledi. Bağlarında birçok çeşit üzüm bulunduğunu belirten Tekel, şöyle konuştu:

Ağın beyazı, Boğazkere, Köhnü, Öküzgözü üzüm çeşitlerini üretiyoruz. Eylülde başlayan hasadımız kasım ayının sonuna kadar sürüyor. Şimdi Ağın beyazı üzümünün hasadını yapıyoruz. Bu üzümleri Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara başta olmak üzere birçok ile gönderiyoruz. Daha sonra şaraplık dediğimiz Elazığ'ın tescilli üzümü Boğazkere üzümünü şarap fabrikalarına sunuyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)