Elazığlı üretici, depremin zararına karşı desteklendi Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ilin dışında, can kaybı verilmemesine rağmen deprem bölgesi kapsamına alınan Elazığ'da tarım ve hayvancılık yapan üreticiler yem, mazot ve gübre başlıklarında destekleniyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da, afetzede üreticilere çeşitli destekler verildi.

94 milyon lira yem - 110 milyon lira mazot ve gübre desteği

Depremlerin ardından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen Elazığ'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde depremlerden etkilenen üreticilere 94 milyon lira yem ile 110 milyon lira mazot ve gübre desteği sağlandı.

204 milyon lira

Verilen destekler toplamda 204 milyon liraya ulaştı.

238 ahır ağır hasar gördü, 110 hayvan çadırı kuruldu

Depremlerde kentteki 238 ahırın ağır hasar gördüğünü ve gelen talepler doğrultusunda 110 hayvan çadırı kurarak hayvanların tedavi ve bakımı için veteriner desteği sağlandıklarını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, şöyle konuştu:

İlimizin afet kapsamına alınmasından sonra küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapan üreticilerimize yem desteği olarak 94 milyon lira, ayni olarak verilecek olan gübre ve mazot desteği nakdiye çevrilerek 110 milyon lira hesaplarına aktarıldı.

Aşılar ücretsiz oldu

Kılıç, kent genelinde ilkbahar dönemi şap, koyun keçi çiçeği ve mavi dil hastalıkları için kullanılan aşılar ile bitkisel üretim yapan çiftçilerin döner sermayelerden aldığı hizmetlerin ücretsiz hale getirildiğini kaydetti.

Üreticinin borçları ertelendi

Üreticinin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 31 Aralık'a kadar faizsiz ertelendiğini anımsatan Kılıç, ayrıca deprem bölgesinde ekim ve dikim yapan çiftçilere sertifikalı tohum kullanım desteklerinin yüzde 100 artırılarak ödenmesinin kararlaştırıldığını aktararak açıklamasına şöyle devam etti:

Özellikle tarımsal üretimin depreme karşı direncini artırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bölgedeki çiftçilerimize pozitif ayrımcılık uygulamaktayız. Bütün bu destekler ve uygulamalarla çiftçilerimizin tarımsal üretimde sürdürülebilirliğini sağlamak istiyoruz. Hayvanları enkaz altında kalan vatandaşlarımıza bire bir hayvanların aynısı verilmek suretiyle bölgedeki hayvancılık faaliyetleri sekteye uğratılmadan devam ettirilecektir.

Destekler üreticileri rahatlattı

Alaca köyünde üretici Ömer Erdem de bu yıl 250 büyükbaş hayvan, 30 bin etlik tavuk yetiştirdiğini, yaklaşık 600 dönüm alanda buğday ve arpa üretimi yaptığını dile getirerek, verilen destekler sayesinde maddi ve manevi olarak rahatladıklarını ifade etti.

Üretici Mehmet Turan da devletin yardımıyla depremlerin neden olduğu ekonomik travmayı kısa sürede atlattıklarını dile getirdi.