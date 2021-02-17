Eldeki patates ve soğanın acilen pazarlanması uyarısı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, eldeki patates ve soğanın acilen pazarlanması gerektiği bilgisini verdi.

Önümüzdeki günlerde artacak hava sıcaklıklarıyla birlikte soğan ve patateste yeni mahsul ürünün hasat tarihlerinin öne gelebileceği dikkate alındığında, elde kalan patates ve soğanın acilen pazarlanması gerektiğine dikkat çekildi.

"HAVA SICAKLIĞI ARTINCA YENİ MAHSULLER GELECEĞİNDEN ELDEKİLER PAZARLANMALI"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı uyarıda "Önümüzdeki günlerde artacak hava sıcaklıklarıyla birlikte soğan ve patateste yeni mahsul ürünün hasat tarihlerinin öne gelebileceği de dikkate alındığında, eldeki patates ve soğanın acilen pazarlanması gerekmektedir." ifadesini kullandı.