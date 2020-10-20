Elektriğin yenilenebilir enerjiden üretildiği gösteren sertifika 2021'de devrede

Tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini garanti eden Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve piyasası, gelecek yıl devreye girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini garanti eden Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi, Kurul onayından geçti.

Milli yeşil sertifika sistemine ilişkin hazırlıklarda sona gelindiği, YEK-G sistemi ve piyasasının gelecek yıl devreye alınması planlandığı açıklandı.

YEK-G sistemi ve piyasasının Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından işletilmesi için taslak mevzuat görüşe açıldı ve YEK-G yönetmeliği Kurul onayından geçti.

EPİAŞ İŞLETECEK

Bu kapsamda, EPİAŞ'ın işleteceği YEK-G sistemi ve piyasasında, tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği sertifikayla garanti edilecek.

ÜRETİCİLER ADINA YEK-G BELGESİ DÜZENLENECEK

Tasarlanan sistemle, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen her megavatsaat elektrik sertifikalandırılacak. EPİAŞ, oluşturacağı piyasa üzerinden talep eden üreticiler adına elektronik YEK-G belgesi düzenleyecek ve piyasada bu belgelerin ticareti yapılarak fiyatlar serbestçe belirlenebilecek.

ARZ TARAFINDA LİSANS SAHİBİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİ, TALEP TARAFINDA ELEKTRİK TEDARİKÇİLERİ

EPİAŞ'ın kuracağı piyasanın arz tarafında lisans sahibi yenilenebilir enerji santralleri yer alırken, talep tarafında elektrik tedarikçileri olacak. Elektrik tedarikçileri YEK-G sertifikalarını organize piyasadan veya ikili anlaşmalar yoluyla alabilecek, fakat ikili anlaşmaları EPİAŞ'a bildirme yükümlülüğü olacak. Böylece, üretilen her megavatsaatlik yenilenebilir enerjinin mükerrer belgelendirilmesinin önüne geçilecek.

YEK-G sistemi ve piyasasının Haziran 2021'de devreye alınması planlanırken, bu piyasa sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten yatırımcılar için yeni bir ürün ve gelir kalemi oluşturulacak.

İHRACATÇILAR İÇİN MALİYET AVANTAJI SAĞLAYACAK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi uygulamasına ilişkin sürecin Avrupa Birliği (AB) kamuoyunda görüşüldüğünü anımsatarak, AB'nin ithal ettiği ürünleri karbon salımlarına bağlı olarak fazladan vergilendirmeye tabi tutabileceğini anlattı.

Bu kapsamda, tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığının belgelenmesinin önem kazanacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Avrupa standartlarına uyumlu olarak üretilecek YEK-G belgeleri, ihracatçılarımıza, AB'nin ithal ettiği ürünlere karbon salımlarına göre uygulayacağı vergiden muaf olmak veya bu vergilerin etkisini en aza indirmek için bir çözüm sunabilecek. Özellikle AB'ye ihracat gerçekleştiren ve yüksek miktarda elektrik tüketimi olan firmalarımız ve sanayicimiz için bu belgeler belirleyici olacak. Bu belgelerle, ihracatçılarımız üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullandıklarını şeffaf bir şekilde kanıtlayabilecek."