Elektrik dağıtım şirketlerinin kârını sorduk

Elektrik faturalarının yüksek gelmesinde etkili olan dağıtım şirketlerinin rolü ile ilgili sorularımıza, EMO İstanbul Şubesi YKB Cemil Kocatepe açıklık getirdi.

Günümüzde kademeli olarak uygulanan, özellikle de esnafa artı yükler getiren elektrik faturaları rakamları bütçeleri zorluyor.

Elektrik dağıtım şirketleri, faturalarda elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımından sorumlu kurumlar olarak öne çıkıyor. Biz de el yakan elektrik faturalarındaki dağıtım şirketlerinin kâr paylarına dikkati çekmek istedik.

Elektrik dağıtım şirketlerinin yaptığı iş, bağlı olduğu üst kurumlar ve tarifelerdeki payı ile ilgili Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe, Ensonhaber.com'a konuşarak konuya açıklık getirdi.

“20 DAĞITIM ŞİRKETİ VAR”

Kocatepe, yaptığı açıklamada, toplamda 20 dağıtım şirketi bulunduğunu, dağıtım şirketlerinin özel kuruluşlar olduğunu ancak kamu kurumları tarafından denetlendiğini aktardı.





"EPDK PİYASAYI DÜZENLİYOR"

Kocatepe, sektöre yön veren kurum olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2001’de kurulduğunu ve piyasayı düzenlediğini belirterek "EPDK, bu fiyatları oluşturan kurum. Dağıtım firmaları da oluşturulan yönetmeliklere göre kendi maliyetlerini belirliyor. EPDK, elektrik bedelini ve dağıtım bedelini yayınlıyor ve faturaya yansıyor. Elektrik Piyasası Dağıtım Kuruluşu (EPİAŞ) ise elektrik borsası olarak hizmet veriyor. " dedi.

“ÜRETİMİN YÜZDE 80’İ ÖZEL SEKTÖRCE YAPILIYOR”

Kocatepe, gelinen noktada da üretimin yüzde 80’inin ve dağıtımın da tamamını özel sektörce yapıldığını belirtti. Denetimin şu anda kamuda olduğunu ancak onun da özelleştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğünü iletti.

“ELEKTRİK TEK ELDEN YÖNETİLMELİ”

Kocatepe, “Elektrik tek elden yönetilecek bir sistemdir.” diyerek, bunun sağlanması için elektrik üretimi ve dağıtımı konusunda kamunun tekrar devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Kocatepe, aynı konuyla bağlantılı olarak konuşmasında "Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) zamanında Türkiye'yi büyüttü. Bu ülkenin kaliteli ve ucuz elektriğe sahip olması için sistemin doğru kurulması gerekiyor." dedi.

"FİYATI BELİRLEYEN KURUMLAR BAKANLIĞA BAĞLI"

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından belirlenen elektrik satış fiyatının ocak ayı itibariyle 31,86 kuruş olarak açıklandığını belirten Kocatepe, elektriğin bu aşamadan sonra evlere, ticarethanelere ve sanayiye belirlenen fiyatlar üzerinden verildiğini belirtiyor. Kocatepe, tüm bu kuruluşların Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar olduğunu belirtiyor.

"32 KURUŞTAN ALINAN ELEKTRİK, BİRİNCİ KADEMEYE 79, İKİNCİ KADEMEYE İSE 135 KURUŞTAN VERİLİYOR"

Kocatepe, günlük 7 kilovatsaat ve altındaki birinci kademe enerji bedelinin birinci kademe enerji bedelini 2 katından fazla olan 79 kuruşa, ikinci kademe olanının ise 135 kuruşa verildiğini ifade etti.

“ELEKTRİK FATURALARINDAKİ DAĞITIM PAYI ÇOK YÜKSEK”

Kamuoyunda oluşan "elektrik dağıtım şirketlerinin payının yüksek olması" kanısının gerçeği yansıttığını dile getiren Kocatepe, bu durumun esnaftan üreticiye kadar bütün faaliyetlerde sorun yarattığına değindi.

"AVRUPA İLE KARŞILAŞTIRILIRKEN GELİR SEVİYESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Avrupa’daki enerji krizine de değinen Kocatepe, pandemi ve ulaşım gibi etkenlerden dolayı enerji krizinin var olduğunu, ancak faturadaki yüksekliğin gelir seviyesi ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK ÇEŞİTLİ KAYNAKLARI VAR"

Kocatepe, Türkiye’de 100 bin megavat kurulu gücün olduğunu, bunun yüzde 33’ünün doğalgazdan, yüzde 17’sinin ithal kömürden karşılandığını belirterek; aslında Türkiye’nin kendi kendisine yetmesini sağlayacak çok çeşitli kaynakları olduğunu aktardı.

ODA'NIN ÖNERİSİ

Türkiye'nin toplam gücüne bakıldığında, EÜAŞ'ın ürettiği elektriğin tüm konutlara yettiğini, hatta arttığını dile getiren Kocatepe, elektriğin ilk alım fiyatı olan 32 kuruştan konutlara verilmesini ve dağıtım giderleri ile birlikte 78 kuruşa çıkabilecek enerji maliyetinin bir de KDV düşürülürse tekrar 66 kuruşa inebileceğini aktardı.

ELEKTRİKTE SON DURUM

Görevli tedarik şirketlerinin verilerinden derlenen bilgilere göre, elektrikte geçen yıl sonu itibarıyla mesken abone sayısı 39 milyonu buldu. Elektrikte 1 Ocak 2022 itibarıyla devreye giren kademeli tarifede ilk kademe için günlük 5 kilovatsaat tüketim limiti belirlenmiş, bu limitin üzerinde kalan tüketimlerin ikinci kademe olacağı açıklanmıştı. Şubatta ise limit günlük 5'ten 7 kilovatsaate yükseltildi.