Elektrik depolamada yatırımı talebi başladı

EPDK, bir açıklama yaparak elektrik depolamada yatırım talebinin 230 milyar doları aştığını bu rakamın da 40-45 milyar dolarının sahaya yansıyacağını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), daha önce batarya depolaması ile yenilenebilir enerji kaynaklar artık baz yük santraller gibi çalışacağını açıklamıştı.

Böylelikle kullanım kapasitesi artırarak arz güvenliği artırılacaktı.

Başvurular alınıyor

EPDK'den yapılan yeni açıklamaya göre de, 19 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ikincil mevzuat değişikliklerinin ardından EPDK, depolamalı elektrik üretimi kapsamında başvuruları almaya başladı.

EPDK'ye ön lisans başvurusu

Depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcılar, depolama kapasitesi kadar rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından herhangi bir yarışma yapılmaksızın EPDK'ye ön lisans başvurusunda bulunabiliyor.

Kapasitenin üzerinde başvuru geldi

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tahsis edilecek toplam kapasite yaklaşık 30 bin megavat olmasına karşın 40 günlük sürede 164 bin 200 megavat kurulu gücünde 2 bin 753 başvuru yapıldığını bildirdi.

"Başvuruların toplam yatırım değeri 230 milyar doları aştı"

Yılmaz, "Bu başvurulardan 72 bin 400 megavat kurulu gücündeki 1.542 başvuruyu güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi başvuruları oluşturuyor. 91 bin 800 megavat kurulu gücündeki 1.211 başvuru ise rüzgar enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi tesisi kapsamındaki başvurular. Bu başvuruların toplam yatırım değeri 230 milyar doları aştı.

"40-45 milyar doları sahaya yansıyacak"

Daha önce de söylediğimiz gibi mevcut kapasite dikkate alındığında bu miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başvuru süreci

Öte yandan, AA'nın habebine göre, EPDK, başvurulara ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor.