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    Elektrik faturasını yükseltecek maliyetlere EPDK freni Resmi Gazete'de

    EPDK'nın dün açıkladığı enerji ham maddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasını engelleyecek elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatlarını belirlediği kararı resmileşti.
    • AA
    • 30.03.2022 - 09:40
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    Elektrik faturasını yükseltecek maliyetlere EPDK freni Resmi Gazete'de

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji ham maddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasını engelleyecek elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatlarını belirledi.

    EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    HAM MADDELERDEKİ FİYAT ARTIŞININ FATURALARA YANSIMASI ENGELLENECEK

    Alınan kararla enerji ham maddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasını engelleyecek elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatları tespit edildi.

    AZAMİ UZLAŞTIRMA FİYATI MEGAVATSAAT BAŞINA 2 BİN 500 LİRA OLACAK

    Buna göre, doğalgaz ve ithal kömür santralleri için azami uzlaştırma fiyatı megavatsaat başına 2 bin 500 lira, diğer santraller için ise 1.200 lira oldu.

    EPDK

    BAZI MİKTARLAR KAPSAM DIŞINDA TUTULACAK

    YEK Destekleme Mekanizması'na dahil olan üretim Tesisleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EUAS) portföyünde yer alan üretim tesisleri, EÜAŞ ile doğrudan veya tedarikçi üzerinden dolaylı olarak enerji satış anlaşması yapmış olan üretim tesislerinin anlaşmaya konu satış miktarları ve Vadeli Elektrik Piyasası'nda gerçekleşen ve destekleme bedeline konu uygulama süresindeki teslimat dönemlerini içeren satış yönlü net pozisyonlara ilişkin üretim tesisi bazında bildirilen miktarlar kapsam dışında olacak.

    Buna göre, piyasa işletmecisine ibraz edilen sözleşmelerde veya faturalarda yer alan ve piyasa takas fiyatı, YEKDEM birim maliyeti, TÜFE ve benzeri herhangi bir değişken bileşen ile ilişkilendirilmeyen fiyat, sabit fiyat olarak belirlendi.

    Kaynak bazında azami uzlaştırma fiyatları, piyasa işletmecisi tarafından aylık olarak güncellenecek.


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