Elektrik faturasının geriye dönük itiraz süresi 6'dan 12 aya çıktı

Elektrik faturası geldi; fatura geldikten aylar sonra hata olduğunu düşündüğünüz bir işlem gördünüz, 12 aya kadar itiraz etme hakkınız var.

Elektrik piyasasında, piyasa katılımcılarının fatura dönemine ait uzlaştırma bildirimlerine ya da faturalara geriye dönük itiraz süresi 6 aydan 12 aya çıkarıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLEREK, HATA TESPİT EDİLMİŞSE DÜZELTİLECEK

Fatura dönemine ait uzlaştırma bildirimlerine ya da faturalara geriye dönük itiraz süresi daha önce 6 aydı.

Yayınlanan yönetmeliğe göre, fatura tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılı olarak yapılmayan ve başvuru tarihi itibarıyla en fazla 12 ay önceki fatura dönemine ait olan itirazlarda, başvuruyu takip eden 3 ay içinde Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması veya EPİAŞ tarafından diğer hataların tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltme işlemi gerçekleştirilecek.

YAPILACAK DÜZELTME GERİ BİLDİRİLİYOR

Yapılan düzeltme piyasa katılımcısına yazılı olarak veya Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden bildirilecek.