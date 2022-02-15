Elektrik paketindeki son çalışmalar, kabinede konuşulacak

Yüksek elektrik faturalarına yönelik bir süredir yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Fiyatlara yönelik hazırlanan paket, alternatifli olarak kabinenin masasında olacak.

Yüksek elektrik fiyatlarına yönelik çalışmalar Kabine Toplantısı’nda masaya yatırılacak.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından bir sunum yapılacak.

Bu sunumda konutlar için alternatifli modeller anlatılacak.

150 KW’LUK SINIR 210 KW’YA YÜKSELTİLDİ

Yıl başından itibaren meskenlere getirilen kademeli tarifede, 150 kilovatsaate kadar tüketim düşük kademe, üstü yüksek kademe olarak tanımlanmıştı.

0.91 lira olan elektrik fiyatı 150 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 50 oranında artarak 1.37, bu sınırın üstü ise yüzde 127 artışla 2.06 liraya yükseltildi.

Gelen tepkilerden sonra 150 kw’luk sınır 210 kw’ya yükseltildi.

GÜNLÜK TÜKETİM SINIRI ARTACAK

Günlük tüketim 5 kw’ydu, 7 kw’ya çıkarıldı.

Yapılan çalışmalarda günlük tüketim sınırının 8 kw’ya çıkarılmasının üzerinde durulduğu dile getiriliyor.

30 gün üzerinden 8 kw’ya yükseltilmesi halinde 210 kw’luk sınır 240 kw’ya çıkmış olacak.

KONUTLARDA KDV İNDİRİMİ

Konutlarda bir başka alternatifin de KDV indirimi olduğu belirtiliyor.

Ancak yeni çalışmalarda KDV indiriminin sadece konutlarla sınırlı kalması yönünde bir plan üzerinde durulduğu öğrenildi.

Elektrikte yapılacak bir KDV indiriminin her alanın girdisi olan bir mal ve hizmette oran indiriminin suistimale açık olduğu, bu nedenle sıcak bakılmadığı ifade ediliyor.

Bu nedenle tüm abone gruplarında bir indirimin mümkün olmadığı vurgulanıyor.

ESNAFA KADEMELİ TARİFE

Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırılmıştı.

Çalışmanın başından itibaren atılacak adımlar içinde esnafa kademeli tarifeye kesin gözüyle bakılıyor.

Konutlardaki tüketime dayalı bir kademelendirmenin esnaf için de getirileceği söyleniyor.

CEMEVİ, DERNEK VE VAKIFLAR ÇIKARILABİLİR

Küçük esnaf için düşünülen bu düzenlemede kademe oranlarına ilişkin alternatiflerin kabinede anlatılacağı ve buna göre bir kararın ortaya çıkacağı ifade edildi.

Elektrik paketinde abone gruplarında bugüne kadar “ticarethane” statüsünde yer alan cemevi, dernek ve vakıfların da bu gruptan çıkarılacağı kaydedildi.