Elektrik tarifelerine Haziran zammı

Elektrikte mesken abonelerinin tarifesi yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesi ise yüzde 25 zamlandı.

Doğalgaza yapılan zammın ardından, bir zam da elektrik fiyatlarına yansıtıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Meskene yüzde 15 zam

Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu.

Sanayi ve ticarethane abonelerine yüzde 25 zam

AA'nın haberine göre; iİlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak belirlendi.

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