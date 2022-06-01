Petrol
116.18
0.50%
Euro
17.5821
-0.22%
Dolar
16.4042
0.05%
Altın
968.56
-0.09%
Borsa
2547
0.00%
Bitcoin
522.883
1.37%
BTXN Coin
12.51
0.48%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C
    Elektrik tarifelerine Haziran zammı

    Elektrik tarifelerine Haziran zammı

    Elektrikte mesken abonelerinin tarifesi yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesi ise yüzde 25 zamlandı.
    • 01.06.2022 - 05:17
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 05:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Doğalgaza yapılan zammın ardından, bir zam da elektrik fiyatlarına yansıtıldı.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    Meskene yüzde 15 zam

    Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu.

    Elektrik tarifelerine Haziran zammı #1

    Sanayi ve ticarethane abonelerine yüzde 25 zam

    AA'nın haberine göre; iİlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi.

    Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı.

    Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak belirlendi.

    Fatih Dönmez'den mutfakta enerji türü seçimi için uyarı - HABER İÇİN TIKLAYIN

    Elektrik tarifelerine Haziran zammı #2


    İlginizi Çekebilir

    Şeyma Subaşı mutfağa girdi
    Magazin

    Şeyma Subaşı mutfağa girdi

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölüm 2. fragmanı: Senden iyi baba olur Sadun!
    Medya

    Annenin Sırrıdır Çocuk 9. bölüm 2. fragmanı: Senden iyi baba olur Sadun!

    Görüş Bildir