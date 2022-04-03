Elektrik üretim ve sanayide verim artışı tasarruf sağlıyor

Elektrik üretim ve sanayi tesislerinde her yüzde 10'luk verim artışının 3 milyar dolar tasarruf sağladığı belirtildi.

Global Yatırım Holding iştiraki Consus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, elektrik üretim ve sanayi tesislerinde verimliliğin sadece yüzde 10 artmasının gaz kullanımını yaklaşık 4 milyar metreküp azalttığını belirterek, "Bu da günümüz fiyatlarıyla 2,5-3 milyar dolarlık bir tasarruf demek." dedi.

"TEK BİR KAYNAKTAN ELEKTRİK, ISITMA VE SOĞUTMA ENERJİSİ ÜRETMEK"

Dağıtık enerjide kojenerasyon ve trijenerasyon santralleriyle de faaliyet gösterdiklerini anlatan Arpacıoğulları, bu tesislerin tek bir kaynak kullanmak suretiyle üretim yaparak elektrik, ısıtma ve soğutma olmak üzere değişik formlarda enerji sağlayabildiğini anlattı.

Arpacıoğulları, böylece söz konusu tesislerde yüzde 90'a varan yüksek enerji verimliliğine ulaşılabildiğini vurgulayarak, Türkiye'de kojenerasyon ve trijenerasyon santrallerinin toplam kurulu gücünün yaklaşık 3 bin 500 ila 4 bin megavat civarında olduğunu bildirerek, bu kapasitenin sadece yüzde 15'lik kısmının lisanssız, yani tamamen öz tüketime yönelik üretim yapan santrallerden oluştuğunu ifade etti.

"GEÇEN YIL ELEKTRİK ÜRETİMİNDE 36,2 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİLDİ"

Arpacıoğulları, geçen yıl elektrik üretimi ve sanayi amaçlı olmak üzere 36,2 milyar metreküp doğalgaz tüketimi olduğunu anımsatarak, "Burada ulaşılacak sadece yüzde 10'luk verim artışı 3,5-4 milyar metreküp veya günümüz fiyatlarıyla 2,5-3 milyar dolarlık bir tasarruf demek. Türkiye'de doğalgazdan enerji üretiminde ortalama verim yüzde 50 civarlarındayken, kojenerasyon tesislerinde bu oran yüzde 90'lara ulaşabiliyor." diye konuştu.