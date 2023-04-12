Elektrik üretiminde rüzgar ve güneşin payı dünyada rekor kırdı Fosil yakıtların yol açtığı karbon salınımını en aza indirmek için elektrik üretiminde yenilenebilir enerjiye yapılan yatırım arttıkça, üretimdeki güneş ve rüzgar enerjisi de artmaya devam ediyor.

AA

Fosil yakıtlar dünyada karbon salınımına neden oluyor.

Karbon salınımı iklim değişikliklerini tetikliyor.

Bu nedenle dünyada yenilenebilir enerji ye yönelim var.

Fosil yakıtlar, insanların ve üretimin ihtiyaçlarının karşılanmasının açısından birden terkedilemeyecek ama bu, farklı arayışlara engel değil.

Rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı rekor kırdı

Rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı geçen yıl yüzde 12 ile rekor seviyeye ulaştı. Elektrik üretimindeki büyümenin hızlanarak devam etmesiyle fosil yakıtlardan üretimde, emisyonlarda düşüş döneminin başlayacağı öngörülüyor.

Küresel Elektrik İncelemesi raporu

Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember'in bu yıl dördüncüsü yayınlanan ve küresel elektrik talebinin yüzde 93'ünü temsil eden 78 ülkenin verilerini içeren Küresel Elektrik İncelemesi raporuna göre, küresel elektrik talebi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 2,5 arttı.

Rüzgar ve güneş enerjisi, küresel elektrik talebindeki büyümenin yüzde 80'ini karşıladı.

Geçen yıl rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı yüzde 12 ile rekor seviyeye ulaştı. Bu oran 2021'de yüzde 10 seviyesindeydi.

Güneş, üst üste 18. kez en hızlı büyüyen elektrik kaynağı

Güneş enerjisinin dünya elektrik üretimindeki payı 2022'de yüzde 3,7'den yüzde 4,5'e yükseldi. Güneş enerjisinden elektrik üretimi bu dönemde yüzde 24 arttı ve Güney Afrika'nın tamamına yetecek seviyeye ulaştı. Güneş, üst üste 18. kez en hızlı büyüyen elektrik kaynağı oldu.

Güneşten elektrik üretimindeki büyümenin itici gücü, Çin'in elektrik üretim kapasitesindeki artış oldu. Çin, güneşten elektrik üretimindeki büyümenin yüzde 37'sini, ABD yüzde 17'sini sağladı.

Rüzgar enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı ise yüzde 7,6'ya yükseldi. Bu oran 2021'de yüzde 6,6 olmuştu. Rüzgardan elektrik üretimi geçen yıl 2021'e göre yüzde 17 artarak neredeyse tüm Birleşik Krallık'a yetecek seviyeye ulaştı.

Geçen yıl 60'ın üzerinde ülkenin elektrik üretiminde rüzgar ve güneşin payı yüzde 10'un üzerine çıktı.

Temiz enerji kaynakları

Rüzgar, güneş, nükleer, hidroelektrik ve biyoenerji dahil olmak üzere tüm temiz enerji kaynaklarının küresel elektrik üretimindeki payı ise yine rekor kırarak 2022'de yaklaşık yüzde 39 oldu.

Hidroelektrik küresel elektrik üretiminin yüzde 15'ini, nükleer yüzde 9,2'sini ve biyoenerji yüzde 2,4'ünü karşıladı. Nükleer, geçen yıl elektrik üretiminde 2021'e göre yüzde 4,7 ile en büyük düşüşün görüldüğü kaynak oldu.

Kömür hala en büyük elektrik üretim kaynağı

Temiz enerji kaynaklarından elektrik üretimindeki rekor büyümeye rağmen 2022'de fosil yakıtların dünya elektrik üretimindeki payı yüzde 61 olarak hesaplandı. Kömürün elektrik üretimindeki payı geçen yıl 2021'e göre yüzde 1,1 artışla yüzde 36 olurken, gazın payı yüzde 0,2 düşüşle yüzde 22'ye indi. Kömür, geçen yıl da dünyada en büyük elektrik kaynağı olmaya devam etti.

Ülkelerin üretimleri

Çin, geçen yıl güneş ve rüzgarda en büyük üretimi yapan ülke olarak öne çıktı. Çin'in elektrik üretiminde güneşin payı yüzde 4,7 iken, rüzgarın payı yüzde 9,3 olarak gerçekleşti. Şili, yüzde 17 ile elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı en yüksek ülke olurken, bunu yüzde 15 ile Hollanda izledi. Elektrik üretiminde rüzgarın payı en yüksek ülke ise yüzde 55 ile Danimarka oldu.

Türkiye, yüzde 15,5 ile küresel ortalamanın üzerinde

Avrupa Birliği'nin elektrik üretiminde güneş ve rüzgar enerjisinin payı geçen yıl yüzde 22'ye ulaşırken, Türkiye'de bu oran yüzde 15,5 ile küresel ortalamanın üzerinde gerçekleşti.