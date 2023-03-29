Elektrikli araç bataryasında kullanılan mineraller için ABD ve Japonya anlaşma yaptı Elektrikli araç bataryalarında bataryalarında kullanılan kritik minerallere erişim konusunda ABD ve Japonya iş birliğine gidiyor.

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Dünyada iklim değişikliğine neden olan karbon salınımını önlemek için fosil yakıtlar terk edilmeye başlandı.

Elektrikli araçlar üretiliyor. Ve bu araçların teknolojisinde kullanılan malzemelere erişim için ortak bir çaba var.

ABD ve Japonya'dan kritik minerallere yönelik ticaret anlaşması

Bu aşamada ABD ve Japonya, elektrikli araçların bataryalarında kullanılan kritik minerallere ilişkin ticaret anlaşması imzaladı.

ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) yapılan açıklamada, anlaşma ile kritik minerallerin tedarik zincirlerinin güçlendirip çeşitlendirilmesinin ve elektrikli araç batarya teknolojilerinin benimsenmesinin teşvik edilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Kritik minerallerin ticaretinin kolaylaştırılması amaçlandı

Anlaşmayla kritik minerallerin ticaretinin kolaylaştırılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, bu minerallerin ticaretinde adil rekabetin ve pazar odaklı koşulların da teşvik edileceği kaydedildi.

Anlaşma, dayanıklı ve güvenli tedarik zincirleri oluşturma taahhüdünün bir uzantısı

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu anlaşmanın ABD Başkanı Joe Biden'ın dayanıklı ve güvenli tedarik zincirleri oluşturma taahhüdünün kanıtı olduğunu belirtti.

Vergi teşviki bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yılın ağustos ayında onayladığı ve ABD tarihinin "en büyük iklim paketi" olarak da görülen Enflasyonu Düşürme Yasası, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi verilmesini öngörüyor.

Söz konusu anlaşmanın, Japonya'da işlenen minerallerin kullanıldığı elektrikli araçların ABD'deki Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamında sağlanan vergi teşviklerinden yararlanmasına yardımcı olması bekleniyor.