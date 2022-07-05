Elektrikli dağıtım araçları sayısı arttırılıyor

PTT AŞ'nin, posta ve kargo dağıtımında kullandığı elektrikli araç yatırımını artırdığı duyuruldu.

Daha çevreci hizmet için doğa dostu elektrikli araçların kullanımı artıyor. PTT de bu akımın destekleyen kurumlar arasında yer alıyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT AŞ'nin, posta ve kargo dağıtımında kullandığı enerji verimliliği yüksek ve doğa dostu elektrikli araç sayısını her geçen gün arttırdığı bildirildi.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çevreci, sürdürülebilir ve 2053 hedeflerine uygun araçlarla görevde oldukları belirtilerek, "PTT Ailesi olarak yenilikçi ve doğa dostu elektrikli araçlarımız sayesinde daha çevreci bir hizmet sunmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

En dar sokaklarda bile hizmet verebiliyor

AA'nın haberine göre, enerji maliyeti açısından içten yanmalı motorlara göre 7 kat daha fazla avantaj sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve sıfır karbon salınımlı araçlar, tam dolu şarjla 220 kilometre gidebiliyor. Düşük şarj maliyetiyle tasarruf sağlayan araçlar, 4 ila 9 saatlik sürede şarj edilebiliyor. 2 farklı hız moduna sahip, pratik yükleme ve boşaltma işlemleri yapılabilmesine imkan sağlayan bu araçların hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkabiliyor.