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Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi artırıldı
Alınan ve Resmi Gazete'de yayınlanan bir karara göre, elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.
- 28.07.2022 - 09:59
- Güncelleme : 28.07.2022 - 10:17
Elektrikli otomobiller, dünyada sıfır emisyon iddiası ile trafikte daha çok görülmeye başlandı.
Bu aşamada elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 20'ye çıkarıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
Elektrikli otomobiller, ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listede
Alınan karara göre, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de eklendi.
Gümrük vergisi yüzde 10'dan 20'ye çıkartıldı
8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), "Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar" başlığı altındaki elektrikli araçların ithalatında yüzde 10 olan ilave gümrük vergisi oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.