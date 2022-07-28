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Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi artırıldı

Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi artırıldı

Alınan ve Resmi Gazete'de yayınlanan bir karara göre, elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.