Elektrikte 211 milyon liralık kapasite mekanizması desteği veriliyor

Türkiye Elektrik İletim AŞ, 39 elektrik üretim santraline ekim ayı için toplam 211 milyon 329 bin 328 lira kapasite ödemesi yapacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından, 39 elektrik üretim santraline ekim ayı için yapılacak toplam 211 milyon 329 bin 328 lira kapasite ödemesi için en yüksek ödeme, 13 milyon 300 bin lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayınlandı.

45 SANTRALDEN 39'UNA DESTEK YAPILACAK

Buna göre, kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 39'una ekim ayı için toplam 211 milyon 329 bin 328 lira ödenecek.

Bu çerçevede en yüksek ödeme, 13 milyon 301 bin 517 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 12 milyon 696 bin 902'şer lira ödemeyle Soma Termik Santral Üretim AŞ ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 15 yerli kömür yakıtlı termik santral, 2 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN

Söz konusu mekanizma kapsamında TEİAŞ tarafından, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.