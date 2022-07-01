Elektrikte dağıtım şirketlerine yönelik tarife değişikliği

EÜAŞ tarafından dağıtım şirketlerine kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda fiyat değişikliğine ait bilgi yayınlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), hane halkının kullandığı elektrik ve doğalgaz tarifelerde değişikliğe gitmezken dağıtım şirketlerine ilişkin tarifeler için yeni kararlar aldı.

EPDK üçüncü tarife uygulama dönemi olan 2022-2026 yılları için doğalgaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasındaki getiri oranlarını belirledi.

Vergi öncesi reel makul getiri oranı yüzde 13,25, düzeltilmiş makul getiri oranı ise yüzde 12,427 oldu

Buna göre, doğalgaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında üçüncü tarife uygulama dönemi olan 2022-2026 yılları için reel makul getiri oranı vergi öncesi yüzde 13,25, düzeltilmiş makul getiri oranı vergi öncesi yüzde 12,427 olarak kararlaştırıldı.

Aktif elektrik enerji toptan satışı düzenlendi

Ayrıca, Elektrik Üretim AŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat fiyatında düzenlemeye gidildi.

Tarife kWh başına 31,8592 kuruş olarak kaldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan EPDK kararına göre, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bu kapsamda yapılan satışlara kWh başına 31,8592 kuruş olarak belirlenen fiyatta değişiklik yapılmadı.

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma satış fiyatı 256 kuruş oldu

Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise bu tutar kilovatsaat başına 256 kuruş olarak uygulanacak.

Elektrik tarifelerinde değişiklik yok

Öte yandan, EPDK'nin 1 Temmuz elektrik tarife tablolarına ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak elektrik tarifelerinde değişikliğe gidilmedi.