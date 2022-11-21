Elektrikte kaynak bazında toplam yatırım tutarları açıklandı

EPDK'nın belirlediği elektrik piyasasında kaynak bazında toplam birim yatırım tutarları belirlenerek, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Elektrik piyasasında lisans başvurularında sağlanması gereken asgari sermaye yükümlülüğünün hesaplanması ve teminat tutarlarının tespitinde kullanılan kaynak bazındaki toplam birim yatırım tutarları belirlendi.

Resmi Gazete'nde yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararına göre, bu kapsamda kaynak birim yatırım tutarları kurulu MWm gücü başına; kömür, hidrolik ve rüzgar enerjisi için 9,3 milyon, doğalgaz/LPG, fuel oil/nafta ve elektrik üretimi kaynaklı proses atık ısı için 4,6 milyon TL, jeotermal enerji için 13 milyon TL, biyokütle için 12,5 milyon TL, güneş enerjisi için 6,5 milyon, nükleer enerji için 32,5 milyon TL, diğerleri için ise 6,5 milyon TL olarak esas alınacak.

Kaynak türü depolamalı elektrik üretim tesisi olan elektrik depolama üniteleri için bu tutar 3,7 milyon TL olarak belirlendi.

Kurulu güç başına alınacak teminat tutarı 50 bin TL

Karar çerçevesinde ön lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerden MWm cinsinden kurulu güç başına alınacak teminat tutarı, 50 bin TL olarak tespit edildi.

Teminat tutarı, her bir proje için de 30 milyon TL olacak.

Yerli madene dayalı üretim lisansı üst sınırı teminatı 130 milyon TL

Yerli madene dayalı üretim lisansı başvuruları ile ilgili YEKA yönetmeliğinde belirlenen güç sınırını aşan üretim lisansı başvurularında teminat tutarı üst sınırı 130 milyon TL olarak uygulanacak.

Reuters'in haberine göre, bunun dışındaki başvurularda teminat tutarı üst sınırı 340 milyon TL olarak belirlendi.