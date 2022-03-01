Elektrikte meskenlerin faturalarına yüzde 13,7 indirim yansıyacak

Yeni tarife kapsamında, ilk kademe ve ikinci kademe mesken tüketicilerinin elektrik faturalarında yüzde 8,3 ila yüzde 13,7, ticarethane abonelerinde ise yüzde 25'lik indirim geliyor.

Elektrikte bugün itibarıyla devreye giren yeni düzenlemeyle mesken, tarımsal sulama ve ticarethane abonelerinin faturalarında farklı oranlarda indirimler gelecek.

TİCARETHANE ABONELERİNDE YÜZDE 25'LİK İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tarife kapsamında, ilk kademe ve ikinci kademe mesken tüketicilerinin elektrik faturalarında yüzde 8,3 ila yüzde 13,7, ticarethane abonelerinde ise yüzde 25'lik indirim faturalara yansıyacak.

MESKEN ABONELERİ İÇİN GÜNLÜK TÜKETİM MİKTARI 8 KİLOVATSAATE ÇIKARILDI

Mesken aboneleri için ilk kademede günlük tüketim miktarının 8 kilovatsaate çıkarılması ve elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesiyle elektriğin kilovatsaat fiyatı 1 lira 26 kuruşa indi. Bu miktar daha önce 1 lira 37 kuruş olarak belirlenmişti.

AYDA 240 KİLOVATSAAT TÜKETİMİ OLAN MESKENDE 48 LİRA İNDİRİM

Buna göre, 30 günlük dönemde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesi mart ayı itibarıyla kullandığı elektriğe 350 lira yerine, 302 lira ödeyecek.

MESKEN ABONELERİNİN YÜZDE 82'Sİ İNDİRİMDEN YARARLANACAK

Türkiye'deki mesken abonelerinin yüzde 81'ini oluşturan yaklaşık 32 milyon tüketici bu fiyat avantajından yararlanabilecek.

İKİNCİ KADEMEDE MESKENLER İÇİN İNDİRİM YÜZDE 8,2

Mesken abonelerinde ikinci kademede ise kilovatsaat başı elektrik fiyatı 1 lira 89 kuruş üzerinden hesaplanacak. Bu miktar daha önce 2 lira 6 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece meskenlerin ikinci kademedeki tüketimleri için yüzde 8,2 indirim yapılmış oldu.

TİCARETHANE ABONELERİNDE KADEMELİ TARİFE İLK KEZ UYGULANACAK

Elektrik tarifelerinde yapılan yeni düzenlemeyle ilk kez ticarethane aboneleri de tüketimlerine göre kademelendirilecek.

TİCARETHANE ABONE SAYISI 6 MİLYON 315 BİN

Buna göre, toplam ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini oluşturan 6 milyon 315 bin abone ilk kademedeki fiyat avantajından yararlanabilecek.

Ticarethane aboneleri günlük 30 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimi için kilovatsaat başına 2 lira 5 kuruş ödeyecek. Daha önce bu miktar 2 lira 74 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece ticarethane abonelerinin faturalarında yüzde 25 indirim yapılmış olacak.

AYDA 900 KİLOVATSAAT TÜKETİMİ OLAN TİCARETHANEDE 620 LİRA İNDİRİM

Daha önce 30 günlük dönemde 900 kilovatsaat tüketim için yaklaşık 2 bin 465 lira ödeyen ticarethaneler, mart ayı itibarıyla söz konusu tüketim için 1.845 lira ödeyecek. Böylece, ticarethane abonesi 30 günlük fatura için yaklaşık 620 lira daha az ödeme yapacak.

TARIMSAL SULAMA ABONELERİNİN KDV'Sİ DÜŞTÜ

Ayrıca tarımsal sulama abonelerinin elektrik faturalarındaki KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Böylece özellikle çiftçinin enerji maliyetinin düşürülmesi ve üretiminin artırılması hedefleniyor.

CEMEVLERİ MESKEN KAPSAMINA ALINDI

Öte yandan bugün itibarıyla iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleriyle bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler de mesken abone grubu kapsamına alındı. Söz konusu aboneler daha önce ticarethane grubunda bulunuyordu.