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    Elektrikte serbest tüketici ve fiyat limitleri düştü

    EPDK, elektrikte serbest tüketici limitinin, 2023'te 1.000 kilovatsaat olarak uygulanacağını ve fiyat limitlerinin ise megavatsaat başına asgari "0", azami 4 bin 200 lira olacak açıkladı.
    • 30.12.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 11:14
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    Elektrikte serbest tüketici ve fiyat limitleri düştü

    Elektrikte serbest tüketici limiti, 2022 yılında 1.100 kilovatsaat olarak uygulanırken, 2023'te 1.000 kilovatsaat olarak uygulanacağı belirtildi.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Karar, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

    Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında azami fiyat düşürüldü

    EPDK tarafından hazırlanan "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" da Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0", azami 4 bin 200 lira olacak

    AA'nın haberine göre, kararın yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2023'ten itibaren Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0", azami 4 bin 200 lira olarak uygulanacak.

    EPDK eylülde, gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami fiyatı, 4 bin 800 lira olarak belirlemişti.


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