Elektrikte uygulanacak yeni tarifenin detayları Resmi Gazete'de

Mesken tanımının değiştiği bugün aynı zamanda alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama tüketim miktarı 7 kilovatsaatten 8 kilovatsaate çıkarıldı.

Mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama tüketim miktarı 7 kilovatsaatten 8 kilovatsaate çıkarılmasına dair Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

GÜNLÜK TÜKETİM MİKTARI 7 KİLOWATSAATTEN 8 KİLOVATSAATE ÇIKARTILDI

Buna göre, mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 7 kilovatsaat olarak belirlenen tüketim miktarı, 1 Mart tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 8 kilovatsaat oldu.

TİCARETHANE ALÇAK GERİLİM TEK ZAMANLI ABONE GRUBU İÇİN DÜŞÜK KADEMELİ TARİFE

Ayrıca, ticarethane alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 30 kilovatsaat tüketim miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademli tarife uygulanacak.

Günlük ortalama 30 kilovatsaat tüketim miktarının üzerinde olan tüketimlerin belirtilen limit kadar olan kısmına düşük kademeli tarife, limiti aşan kısmına ise yüksek kademeli tarife uygulanacak.

TEDARİKÇİSİNİ SEÇEMEYEN TÜKETİCİ İÇİN UYGULAMA

Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketiciler için uygulanacak "Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu" ve "Nihai Tarife Tablosu" da Resmi Gazete'de yayınlandı.





MESKENLERİN KULLANDIĞI ELEKTRİĞİN KDV'Sİ DÜŞÜRÜLDÜ

"Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.