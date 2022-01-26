Elektronik belge uygulamalarının kapsamı genişletildi

TÜRMOB; e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye gibi elektronik belge uygulamalarının kapsamının genişletildiğini belirtti.

Girişim ve işletmelerin beyannamelerini elektronik ortama taşıyarak hız ve zaman kazandıran uygulamanın kapsamının genişletildiği duyuruldu.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, elektronik belge uygulamalarının kapsamının genişletilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

MÜKELLEFLERE E-FATURA VE E-ARŞİV FATURA UYGULAMALARINA GEÇME ZORUNLULUĞU

Kartaloğlu, yeni düzenlemeyle brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 milyon lira, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon lira ve üzeri mükelleflere e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirildiğini söyledi.

DÜZENLEME KAPSAMINA GİREN DİĞER MÜKELLEFLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Kartaloğlu, elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olanlara da bu zorunluluğun getirildiğini aktararak, düzenleme kapsamına giren diğer mükellefleri şöyle sıraladı:

"Gayrimenkul ve motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeler kapsamda bulunuyor."





E-ARŞİV FATURA ZORUNLULUĞU İÇİN BELİRLENEN TUTARLAR GÜNCELLENDİ

Düzenlemenin esas itibarıyla fatura düzenleyen tüm vergi mükelleflerini ilgilendirdiğine dikkati çeken Kartaloğlu, "e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, aynı günde, aynı kişiye düzenlenen ve vergiler dahil toplam tutarı belli bir rakamı aşması nedeniyle 1 Ocak 2020'den bu yana elektronik ortamda e-arşiv fatura olarak düzenlenme zorunluluğu bulunan faturalar için belirlenen tutarlar, 1 Mart 2022'den itibaren gerçekleştirilecek teslim ve hizmetlere ilişkin düzenlenecek faturalar bakımından güncellendi.

E-ARŞİV FATURA OLARAK DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

Geçen yıl bu tutarlar vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda 30 bin lira, vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin liraydı. 1 Mart'tan itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda, vergiler dahil toplam tutarın 5 bin lirayı, vergi mükelleflerine düzenlenenlerde ise 2 bin lirayı aşması halinde, faturaların kağıt yerine, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Belge Portalı üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlayabilmiş özel entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda e-arşiv fatura olarak düzenleme zorunluluğu başlayacak." diye konuştu.

DÜZENLEME E-DÖVİZ ALIM/SATIM BELGESİ İLE E-GİDER PUSULASI UYGULAMALARINI DA İÇERİYOR

Tebliğde yapılan diğer düzenlemelere de değinen Kartaloğlu, "e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar için e-irsaliye uygulamasına zorunlu olarak geçişte dikkate alınan 25 milyon lira ve üzeri ciro haddi, 2021 hesap döneminden geçerli olmak üzere 10 milyon lira ve üzeri olarak revize edildi. Böylece e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 ve müteakip yıllar cirosu 10 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin izleyen yılın 7'nci ayı başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu başladı." değerlendirmesinde bulundu.

KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM YAPMA YETKİSİ BULUNANLARA SAĞLANAN İMKAN

Kartaloğlu, bir diğer düzenlemenin ise döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen mükellefleri ilgilendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükelleflerden aynı zamanda ilgili mevzuat dahilinde kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanların, döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde tek belge olarak düzenlenebilen 'Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi' ile 'Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi'ni de e-Döviz Alım/Satım Belgesi uygulaması kapsamında elektronik belge olarak düzenleyebilmesine, muhatabına kağıt veya elektronik ortamda iletilebilmesine ve elektronik ortamda muhafaza edilebilmesine imkan sağlandı."





KAĞIT ÇIKTI ÜZERİNDE ISLAK İMZA ATMA ŞARTI KALDIRILDI

e-Gider Pusulası uygulamasında, elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifikayla imzalanan e-gider pusulasının en az bir örnek kağıt çıktısının sadece muhatabı tarafından ıslak imzayla imzalanmasının yeterli hale geldiği bilgisini veren Kartaloğlu, düzenleyenin ayrıca kağıt çıktı üzerinde ıslak imza atma şartının kaldırıldığını bildirdi.