Elektronik ilan doğrulama sistemi 15 Eylül’de hayata geçiyor

AA
Ticaret Bakanlığı, bir mesaj paylaşarak Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte 31 Ağustos 2023 tarihinde değişikliğe gidilerek taşınmaz ilanlarına elektronik ortam sağlayan ilan platformlarına getirilen yükümlülükleri belirtti.
İLAN PLATFORMLARINA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER
Bakanlığın bilgilendirmesine göre, yenin sistemle birlikte ilan veren kişinin kimlik bilgilerini doğrulama, ilana konu taşınmazın ilan veren kişiye veya bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama yükümlülüğü getirildi.
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