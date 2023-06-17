Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri başlıyor Emeklilerin bayram ikramiyesi ve aylıklarını bayramdan önce hesaplara yatacak. Bugün başlayacak ödemeler 23 Haziran'a kadar devam edecek.

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Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü ile 1 Temmuz Cumartesi günleri arasında...

Emeklilerin aylık ve bayram ikramiyeleri bayramdan önce ödenecek.

Ödemeler ayın 17'si ile 23'ü arasında gerçekleştirilecek.

SSK emeklileri

SSK emeklilerinin alacakları 17 ile 21 Haziran tarihlerinde hesaplarında olacak.

Ödeme günü 17-18 olanlara hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün yatırılacak.

Ödeme günü 19-20 olanlara ise 18 Haziran'da ödeme yapılacak.

Normalde 21 ve 22'sinde aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 19 Haziran'da hesaplarına aktarılacak.

Ayın 23-24'ünde aylık alanlar 20 Haziran'da, 25'i ve 26'sında aylık alanlar ise 21 Haziranda ödemelerine kavuşacak.

BAĞ-KUR

BAĞ-KUR emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek.

Emekli Sandığı

Emekli Sandığı'ndan aylık alanların ise aylık ödemeleri 23 Haziran'da hesaba geçecek.

Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.