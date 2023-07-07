Emekli maaş zammı yüzde 25 oldu Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunulurken zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

ensonhaber.com 16 milyona yakın emekliye ek zam... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emeklilerin zammının yüzde 25'e yükseltilmesi için önerge verileceği öğrenildi. Emeklilere enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak, düzenleme torba yasa teklifine eklenecek. EYT'lilere ayrı önerge Yapılan düzenlemeden EYT'liler yararlanamayacak. EYT'liler için ayrı bir önerge verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı Memurlara yüzde 17.55 oranındaki normal zammın yanı sıra 8 bin 77 lira da seyyanen refah payı ödenmiş, emeklilere bu tutar yansıtılmamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tüketici enflasyonu doğrultusunda memur emeklilerinin zammını yüzde 17.55; diğer işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zam oranını da yüzde 19.77 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilere de refah payı verilmesi için çalışma yapılacağını söylemişti. Gözden Kaçmasın İş ve SGK uzmanı Özgür Kaya: Memur ve emekli maaşlarına refah payı eklenecek Haberin Detayları