Emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı 2021

Emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emeklilerin merakla beklediği zam haberini duyurdu. Peki, emekli maaşı ne kadar? İşte 2021 en düşük emekli maaşı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yapılacak hibe ödemelerinin yanı sıra milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek müjdeyi duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından emekli vatandaşlar, 'Emekli maaşı ne kadar oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Emekli maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük emekli maaşı 2021...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, binlerce emeklinin yüzünün güldürecek bir müjde verdi.

''Bir başka müjdeye daha geliyorum. 645 bin emeklimizin maaşını 1.500 liraya çıkardık. Tarım kredi kooperatiflerin, esnafların vergi ve sigorta primi ertelemeleri ile her kesimden insanımızı rahatlattık. Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Merkezi yönetim bütçesiyle birlikte nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam, haziran sonu 181 milyar lirayı bulacaktır. Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk.''





2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

2020 Temmuz 2021 Ocak

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420

SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763

BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662