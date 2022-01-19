Emekli olduktan sonra tekrar çalışılabilir mi 2022

Emekliye ayrıldıktan sonra tekrar çalışabilir miyim sorusu binlerce vatandaşın merak ettikleri arasında yer alıyor. Peki emekli olanlar çalışabilir mi, maaşı kesilir mi,hangi şartlarda çalışabilir?

Emekli olmanın hayalini kursalar da çeşitli sebepler nedeniyle tekrar çalışmak durumda olanlar, sürece dair detayları merak ediyor.

Emekli olduktan sonra tekrar sigortalı çalışılabilir mi, kesinti yapılır mı gibi sorular vatandaşların araştırdığı başlıklardan.

Pek çok işyerinde emekli çalışanlara rastlamak mümkün. Çoğu vatandaş hem emekli maaşı almak hem de çalışmaya devam etmek istiyor...

Kesinti yapılmaması için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) adı verilen bir prim karşımıza çıkıyor.

Peki bu mümkün müdür? Emekli olduktan sonra çalışmak isteyenlerin bilmesi gerekenler...

"EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞABİLİR MİYİM"

Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz.

Ancak emeli maaşınızdan kesinti yapılmaması için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) adı verilen bir prim ödemeniz lazım.

SGDP KESİNTİ ORANI

Emekli olup, emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları halinde yapılan "Sosyal Güvenlik Destek Primi" kesintisi gerçekleşir. Bu kesinti hem işverenden yapılır hem de çalışanın kendisinden yapılır.

4/a (SSK) statüsünde çalışanlar yönünden sosyal güvenlik destek primi oranı %32 olup, bunun %7,5’i işçi payı, %24,5’i işveren payıdır.

4A, 4B VE 4C KAPSAMINDAKİ EMEKLİLER

Kamuda çalışanlar ise emekli aylığından kesinti yapılarak yine kamuda çalışabilirler.

4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar yönünden, 29.02.2016 tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılmıştır. Dolayısıyla emekli olduktan sonra 4/b kapsamında çalışanlar sosyal güvenlik destek primi kesintisi olmadan emekli aylıklarını alabilirler.

4/c (Kamu) kapsamında çalışanlar ise, hangi statüden emekli olursa olsunlar tekrar kamuda çalışmaya başlamaları durumunda emekli aylıkları kesilmektedir.