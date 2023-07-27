SGK açıkladı! Emekli Sandığı emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin, 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının hesaplarına yatırılacağı belirtildi.
Emeklilerin aylık farkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.
SGK, emekli maaş farkları ödemesi için tarihleri şöyle açıkladı:
Aylıklarını her ay alanlar:
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek.
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlar:
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.