SGK açıkladı! Emekli Sandığı emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek SGK tarafından, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farklarının yarın ödeneceği duyuruldu.

AA

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin, 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Emeklilerin aylık farkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

SGK, emekli maaş farkları ödemesi için tarihleri şöyle açıkladı:

Aylıklarını her ay alanlar:

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek.

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlar: