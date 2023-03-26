Emekliler en düşük aylığın yükseltilmesinden memnun En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olması ve bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkartılması nedeni ile Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün teşekkür mesajı yayınladı.

AA

Yılın ilk ayında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendiği sırada en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Bu rakam 4 ay dolmadan 7 bin 500 liraya yükseltildi.

Emeklilerin yılda iki kez bayramlarda aldığı ikramiyeler de 1.100 liradan 2 bin liraya çıkartıldı.

"Memnuniyetle karşıladık"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Bilgin'e teşekkür

Dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Bilgin'e, katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Diğer taleplerimizin de karşılanmasını bekliyoruz"

Ergül, bu vesile ile diğer taleplerinin de karşılanmasını isteyerek şu mesajı paylaştı:

Uzun süredir dile getirdiğimiz en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin artırılması talebimizin karşılanmasından memnununuz. Diğer taleplerimizin de karşılanmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte, 2000'den sonra emekli olanlar için intibak, sağlıkta katkı payı ödemesinin emekliler için kaldırılması gibi taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz.

24 maddelik talep dosyası

Ergün, yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, 22 Mart'ta TÜED'i ziyaretinde, taleplerini içeren 24 maddelik bir dosya sunduklarını aktardı.

Emeklilerin diğer talepleri

-2000'den sonra emekli olanlar için intibak, sağlıkta katkı payı ödemesinin emekliler için kaldırılması.

-Bayram ikramiyelerine yapılan 900 liralık artışın, tekrar gözden geçirilmesi.