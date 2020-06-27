Emekliler, maaş ve ikramiyeyi bayram öncesi alacak

Emekliler, maaş ve ikramiyeyi bayram öncesi alacak

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Emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin birlikte hesaplara yatırılması için çalışma yapılıyor.

Temmuz ayı emekliler için oldukça iyi geçecek.

Temmuz ayıyla birlikte zamlı maaşları almaya hazırlanan emekliler, bayram ikramiylerini de maaşla birlikte alarak ihtiyaçlarını daha rahat karşılama imkanı bulacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

31 Temmuz ile 3 Ağustos tarihlerinde kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde maaş ve ikramiyelerin yatırılması için çalışmalar hızlandı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ 27-30 TEMMUZ'DA

Bayram ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatması hedefleniyor.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR MAAŞ ALACAK

Son 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Emekli maaşlarına yüzde 4.57'lik zamma kesin gözüyle bakılıyor. Enflasyon bu oranın üzerine çıkarsa emekliler daha fazla zam alacak. Kesin rakam, 3 Temmuz'da belli olacak.

Yüzde 4.57 zam alınması durumunda en düşük SSK emeklisinin aylığı 2 bin 214 liraya, Bağkur emeklisinin aylığı 1985 liraya tarım emeklisinin aylığı ise 1500 liraya çıkacak.