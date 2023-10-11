Emeklilere 5 bin liralık ödemeyle ilgili önerge bugün Meclis'e sunulacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin lirayla ilgili açıklamada bulundu. Işıkhan, kıdem tazminatlarındaki sistem değişikliği konusuna açıklık getirdi.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, emekli ikramiyesi, kıdem tazminatındaki değişiklik, ev hanımlarına emeklilik hakkı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde gelinen nokta, Bağ-Kur'luların emekliliğinde süre kısaltımı gibi soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, Bakanlık olarak çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık ödeme için teknik çalışmalarını tamamladıklarını ve bu sabah Meclis'e sunulacağını belirtti.

Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre emekli ikramiyeleri, kasım ayının 15'ine yakın ödenecek.

"Ödemeler 15 Kasım'a yakın yapılacak"

Bakan Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemeyle ilgili önergenin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirerek şu bilgileri aktardı.

Bugün sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti Grup Başkanvekilimiz bu konudaki gerekli prosedürü sürdürecek. Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler.

"Kıdem tazminatında sistem değişikliği yok"

Kıdem tazminatında sistem değişikliği iddialarına ilişkin soruya Işıkhan, şu yanıtı verdi:

Bakanlık olarak böyle bir çalışmamız yok. İşçilerimiz, işverenlerimiz, sendikalarımız rahat olsunlar. Orta Vadeli Program'da da aslında ifade ettiğimiz bir cümle yer almamakta. Şu an bir çalışmamız yok. Bakanlığımızın ilerleyen zaman içerisinde de bir çalışması söz konusu değil.

"Kararlar, işçi ve işverenle istişare halinde veriliyor"

Bakanlığında tüm çalışmaların sosyal diyalog çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, çalışma hayatını ilgilendiren konularda işçi ve işveren temsilcileriyle istişarelerde bulunarak bakanlığın sosyal boyutunu da güçlendirdiklerini söyledi.

"Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanınacak"

Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.

Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.

"Yaklaşık 2 milyon EYT başvurusunu başarıyla sonuçlandırdık"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında yürütülen çalışmalara dair soru üzerine Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:

Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon EYT başvurusunu başarıyla sonuçlandırdık ve sigortalılarımıza bildirdik. 120 bine yakın dosyamızla ilgili işlemlerimiz devam ediyor. Hedefimiz, 120 bin dosyamızı aralık ayının ortasında bitirmek.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı

Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkının getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)