Emeklilerin gözü TÜİK'te! Farklı senaryolara göre maaş zam oranları

ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak 2025'te açıklayacağı aralık ayı enflasyonu, SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve emeklilerine yılın ilk 6 ayı için yapılacak zam oranının belirleyecek.

Merkez Bankası'nın aralık ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, 2024 yıl sonu enflasyon yüzde 45,28, 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 16,47 olarak bekleniyor.

ARALIK ENFLASYONU YÜZDE 1,7 GELİRSE:

Bu beklentilere göre, aralık ayı için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı yüzde 1,72 olarak hesaplandı.

Bu durumda, SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş zammı yüzde 16,54 civarında, memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 12,30 civarında olması bekleniyor.

TÜİK'in 3 Ocak 2025'te açıklayacağı aralık ayı enflasyonu, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin yılın ilk 6 ayında alacağı zam oranını belirleyecek.

MERKEZ BANKASI ZAM ORANI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası 6 aylık enflasyon beklentisini yüzde 16,47 olarak öngörüyor

Merkez Bankası'nın aralık ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,28 olarak, 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 16,47 olarak öngörüyor. Bu beklentilere göre, aralık ayı için TÜFE artış oranı yüzde 1,72 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası'nın anketine göre aralık ayı için yüzde 1,72'lik enflasyon artışı gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,47 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak ayında alacağı maaş zammı yüzde 16,54 civarında olması bekleniyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

Örneğin, 2024 yılında kök maaşı 15 bin TL olan bir emeklinin 2025 yılında kök maaşı 17 bin 443 TL olacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı ise yüzde 12,30 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Enflasyonun tahminlerin biraz üzerinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış oranı yüzde 16 ila 18 arasında değişebileceği belirtiliyor.

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ TAHMİNLERİNE GÖRE ENFLASYON 2,26’YA GERİLEDİ

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği ‘Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) aralık ayı bültenine göre, aralık ayı enflasyon beklentisi bir önceki aya göre yüzde 0,22 azalarak, yüzde 2,26’ya geriledi. Buna göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması da yüzde 45,92 olarak tespit edildi. Bu tahmine göre, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16,98 olarak gerçekleşecek.

FARKLI SENARYOYA GÖRE ZAM ORANLARI

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 2, yüzde 2,5 gerçekleşmesi durumunda, 2024 yılı için yıllık enflasyon oranları, emekli ve memur maaş artışları üzerinde önemli bir etki yapacak. İşte söz konusu senaryolara göre hesaplanan veriler:

ARALIK ENFLASYONU YÜZDE 2 GELİRSE:

Yıllık enflasyon oranı: Yüzde 45,76 olarak gerçekleşecek.

2024'ün ikinci yarısına ait enflasyon: Yüzde 16,86 olarak belirlenecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışı: Yüzde 16,86 olarak hesaplanacak.

ARALIK ENFLASYONU YÜZDE 2,5 GELİRSE:

Yıllık enflasyon oranı: Yüzde 46,46 olarak gerçekleşecek.

2024'ün ikinci yarısına ait enflasyon: Yüzde 17,81 olacak.

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı: Yüzde 17,81 olarak hesaplanacak.

Memur maaş artışı: Yüzde 13,81 olacak.

''EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTIRILABİLİR''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışlarının ocak ve temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen oranlarla belirlendiğini hatırlatarak, en düşük emekli aylığına ilişkin, şu ifadeleri kullanmıştı: