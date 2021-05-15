Emeklilerin tercihi müstakil ve hastaneye yakın ev

Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan araştırma, emeklilerin yüzde 55'inin şehir merkezinde ve müstakil konutlarda yaşama isteğini ortaya koydu.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin ekonomik ve sosyal yaşamları ile sağlık ve psikolojik durumlarını ölçmek için Türkiye Emekli Profili Araştırması'nın ikincisini yaptırdı.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Arpacı'nın başkanlığını yürüttüğü araştırmaya, Türkiye genelinde emekli 610 kadın ile 1.840 erkek katıldı.

EMEKLİLER ŞEHİR MERKEZİNİ TERCİH EDİYOR

Araştırmaya katılan emeklilerin yüzde 55'i uygun fırsatlar sunulursa konutundan taşınmayı düşündüğünü, yüzde 45'i düşünmediğini ifade etti. Taşınmayı düşünen emeklilerin yüzde 56'sı yeni konutunun kent merkezinde, yüzde 40'ı yaşadığı yere yakın semtlerde, yüzde 4'ü ise kentin çevresinde olmasını tercih edeceğini belirtti.

SAĞLIK KURULUŞLARINA YAKIN KONUT TERCİH NEDENİ

Emeklilerin yüzde 79,6'sı konutun yeri ile ilgili tercihini hastane ve diğer sağlık kurumlarına yakın olmasını gözeterek yapacağını dile getirdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 55,6'sı uygun fırsatlar sunulursa müstakil konutta, yüzde 30'u apartman dairesinde, yüzde 7,6'sı tüm hizmetlerin (öğün, temizlik vb.) sağlandığı bağımsız bir konutta, yüzde 5,9'u başkalarıyla yaşayabileceği bir konutta, yüzde 0,9'u ise huzurevinde yaşamayı tercih ettiğini aktardı.