Emeklilik yaşı gelen esnaf için ‘geriye dönük borçlanma’ talebi

Asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT derken esnaflar da emekliliklerinin öne çekilmesi noktasında hükümetten bir istekte bulundu.

Eski dönemde esnaf olunduğunda bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmak zorunluluğu yoktu. Esnaflar gönüllü olarak Bağ-Kur sistemine kayıtlı olabiliyordu.

Kendi iş yerine açan ve kendi esnaf odasına üye girişi yapan ancak Bağ-Kur girişlerini geç yapan esnaflar, sosyal güvenlik kaydı yaptırmadıkları o dönemleri geriye dönük olarak talep ediyor.

Bu konumdaki esnaflar geçmişi borçlandıklarında hem prim günlerini satın almış hem de 4 Ekim 2000 tarihinden ince sigortalı olarak sayıldıkları için eğer yaş ve çalışma gününü tamamlıyorlarsa emekli olabilecekler.

"4 EKİM 2000'DEN ÖNCE ODA VE VERGİ KAYDI OLAN BİNLERCE ESNAF VAR"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydı olan binlerce esnafın olduğunu belirterek, "Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı." ifadesini kullandı.

ESNAFIMIZA BİR DEFAYA MAHSUS GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA İMKANI TANINMALI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydı olan binlerce esnafın olduğunu belirterek, "Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı." ifadesini kullandı.

BİNLERCE ESNAF, EMEKLİLİK YAŞI GELDİĞİ HALDE GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA HAKKI BEKLİYOR

Palandöken, binlerce esnafın emeklilik yaşı geldiği halde geriye dönük borçlanma hakkı beklediğini belirtti.

“SOSYAL GÜVENLİK, ANAYASAL BİR HAK”

Sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olduğunu ifade eden Palandöken şunları kaydetti:

"4 Ekim 2000'den önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor. Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı."





“MÜJDE BEKLEYEN ESNAF UNUTULMASIN”

Palandöken, emeklilikte yaşa takılan kesim için çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu çalışma hazırlanırken uzun zamandır Bağ-Kur mağduriyeti yaşayan ve bu konuda müjde bekleyen esnafın unutulmaması gerektiğini ifade etti.

“ESNAF VE SANATKAR OLMAK BİR DEZAVANTAJ OLMAMALI”

Esnafın 9 bin, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olanların ise 7 bin 200 prim günüyle emekli olduğunu hatırlatan Palandöken, "Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve sanatkar olmak bir dezavantaj olmamalı. Çünkü esnafımızın ne hafta sonu ne bayramı ne de tatili var. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​