Emeklilik yatırım fonlarının merkezi platformdan alınıp satılabilmesine yönelik düzenleme

BES hakkındaki yönetmelikte, emeklilik yatırım fonlarının merkezi bir platformdan alınıp satılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve Bireysel Emeklilik sistemi (BES) hakkında yönetmeliğe hükümler ekleyen yönetmeliğe göre bir zorunluluk getirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görüşü alınarak Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nda (BEFAS) işlem görecek başka şirketlerin kurucusu olduğu fonların, kurum tarafından belirlenecek emeklilik planlarına dahil edilerek katılımcılara sunulması artık zorunlu olacak.

FONLARIN ALIM SATIMI BEFAS ÜZERİNDEN

Bu kapsamda sunulacak fonların alım satımı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) tarafından SPK'nın ve kurumun uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama esasları çerçevesinde BEFAS üzerinden gerçekleştirilecek.

Birikimin bir kısmının veya tamamının BEFAS'ta işlem gören fona veya fonlara yönlendirildiği sözleşme veya sertifikalarda; BES yönetmeliğinin 22/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ile fon toplam gider kesintisine yönelik kontrol işlemi uygulanmayacak.

Uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.