Son Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37,57'nin üzerine yüzde 5 ek zam yapılacağını duyurmuştu.
Ayrıca en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildiği açıklanmıştı.
SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam ile birlikte zam oranının yüzde 42,60'a çıkartılması kararını içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.
Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen kanun teklifi, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Teklifte, SSK ve Bağkur ekmeklilerinin zam oranı ve en düşük emekli maaşının yükseltilmesinin yanı sıra çalışma hayatını ilgilendiren başka iyileştirmeler de yer alıyor.
Asgari ücret desteği kanun teklifi kapsamında
Kanun teklifinde işverene asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılırken, sigorta primi desteğinin süresi de uzatılıyor.
İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor.
Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor.
Liderler görüş bildirecek
TBMM'de çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi görüşülürken liderler de grup kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek.
Bundan sonraki aşamalar
Teklif, bu haftada TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından, Genel Kurul oylamasına sunulacak ve kanun yasalaşacak. Resmi Gazete'de yayınlanınca da resmiyete kavuşmuş olacak.
Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra ise zam farkları geriye dönük olarak emeklilerin maaşlara yansıtılacak.
SSK ve Bağkur emeklilerin yeni maaşları
Kök maaşı 10 bin lira ve üzerindeki emeklilerin maaşı ise yüzde 42,60 zam birlikte şöyle olacak:
Eski maaş / Yeni maaş
10.000 lira / 14.260 lira
10.250 lira / 14.616,5 lira
10.500 lira / 14.973 lira
10.750 lira / 15.329,5 lira
11.000 lira / 15.686 lira
11.250 lira / 16.042,5 lira
11.500 lira / 16.399 lira
11.750 lira / 16.755,5 lira
12.000 lira / 17.112 lira
12.250 lira / 17.468,5 lira
12.500 lira / 17.825 lira
12.750 lira / 18.181,5 lira
13.000 lira / 18,538 lira
13.250 lira / 18.894,5 lira
13.500 lira / 19.251 lira
13.750 lira / 19.607,5 lira
14.000 lira / 19.964 lira
14.250 lira / 20.320,5 lira
14.500 lira / 20.662,5 lira
14.750 lira / 21.033,5 lira
15.000 lira / 21.390 lira
15.250 lira / 21.746,5 lira
15.500 lira / 22.103 lira
15.750 lira / 22.459,5 lira
16.000 lira / 22.816 lira
16.250 lira / 23.172,5 lira
16.500 lira / 23.529 lira
16.750 lira / 23.885,5 lira
17.000 lira / 24.242 lira
17.250 lira / 24,598,5 lira
17.500 lira / 24.955 lira
17.750 lira / 25.311,5 lira
18.000 lira / 25.668 lira
18.250 lira / 26.025,5 lira
18.500 lira / 26.381 lira
18.750 lira / 26.737,5 lira
19.000 lira / 27.094 lira
19.250 lira / 27.450,5 lira
19.500 lira / 27.807 lira
19.750 lira / 28.163,5 lira
20.000 lira / 28.520 lira
20.250 lira / 28.250 lira
20.500 lira / 29.233 lira
20.750 lira / 29.589,5 lira
21.000 lira / 29.946 lira
21.250 lira / 30,302,5 lira
21.500 lira / 30.659 lira
21.750 lira / 31.015,5 lira
22.000 lira / 31.372 lira
22.250 lira / 31.728,5 lira
22.500 lira / 32.085 lira
22.750 lira / 32.441,5 lira
23.000 lira / 32.798 lira
23.250 lira / 33.154,5 lira
23.500 lira / 33.511 lira
23.750 lira / 33.867,5 lira
24.000 lira / 34.224 lira
24.250 lira / 34.480,5 lira
24.500 lira / 34.937 lira
24.750 lira / 35.293,5 lira
25.000 lira / 35.650 lira
25.250 lira / 36.006,5 lira
25.500 lira / 36.363 lira
25.750 lira / 36.719,5 lira
26.000 lira / 37.076 lira
26.250 lira / 37.432,5 lira
26.500 lira / 37.789 lira
26.750 lira / 38.145,5 lira
27.000 lira / 38.502 lira
27.250 lira / 38,858,5 lira
27.500 lira / 39.215 lira
27.750 lira / 39.571,5 lira
28.000 lira / 39.928 lira
28.250 lira / 40.284,5 lira
28.500 lira / 40.641 lira
28.750 lira / 40.997,5 lira
29.000 lira / 41,354 lira
29.250 lira / 41.710,5 lira
29.500 lira / 42.067 lira
29.750 lira / 42.423,5 lira
30.000 lira / 42.780 lira
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