Emekliye zam bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi gündemde olacak. Teklifin kapsamında emeklilere zam oranının yükseltilmesi, en düşük maaşın artırılması ve işverene asgari ücret desteği ile sigorta prim desteği gibi kritik konular yer alıyor.

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ensonhaber.com

Son Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37,57'nin üzerine yüzde 5 ek zam yapılacağını duyurmuştu.

Ayrıca en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildiği açıklanmıştı.

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam ile birlikte zam oranının yüzde 42,60'a çıkartılması kararını içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen kanun teklifi, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Teklifte, SSK ve Bağkur ekmeklilerinin zam oranı ve en düşük emekli maaşının yükseltilmesinin yanı sıra çalışma hayatını ilgilendiren başka iyileştirmeler de yer alıyor.

Asgari ücret desteği kanun teklifi kapsamında

Kanun teklifinde işverene asgari ücret desteği 700 liraya çıkarılırken, sigorta primi desteğinin süresi de uzatılıyor.

İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor.

Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor.

Liderler görüş bildirecek

TBMM'de çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi görüşülürken liderler de grup kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek.

Bundan sonraki aşamalar

Teklif, bu haftada TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından, Genel Kurul oylamasına sunulacak ve kanun yasalaşacak. Resmi Gazete'de yayınlanınca da resmiyete kavuşmuş olacak.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra ise zam farkları geriye dönük olarak emeklilerin maaşlara yansıtılacak.

SSK ve Bağkur emeklilerin yeni maaşları

Kök maaşı 10 bin lira ve üzerindeki emeklilerin maaşı ise yüzde 42,60 zam birlikte şöyle olacak:

Eski maaş / Yeni maaş

10.000 lira / 14.260 lira

10.250 lira / 14.616,5 lira

10.500 lira / 14.973 lira

10.750 lira / 15.329,5 lira

11.000 lira / 15.686 lira

11.250 lira / 16.042,5 lira

11.500 lira / 16.399 lira

11.750 lira / 16.755,5 lira

12.000 lira / 17.112 lira

12.250 lira / 17.468,5 lira

12.500 lira / 17.825 lira

12.750 lira / 18.181,5 lira

13.000 lira / 18,538 lira

13.250 lira / 18.894,5 lira

13.500 lira / 19.251 lira

13.750 lira / 19.607,5 lira

14.000 lira / 19.964 lira

14.250 lira / 20.320,5 lira

14.500 lira / 20.662,5 lira

14.750 lira / 21.033,5 lira

15.000 lira / 21.390 lira

15.250 lira / 21.746,5 lira

15.500 lira / 22.103 lira

15.750 lira / 22.459,5 lira

16.000 lira / 22.816 lira

16.250 lira / 23.172,5 lira

16.500 lira / 23.529 lira

16.750 lira / 23.885,5 lira

17.000 lira / 24.242 lira

17.250 lira / 24,598,5 lira

17.500 lira / 24.955 lira

17.750 lira / 25.311,5 lira

18.000 lira / 25.668 lira

18.250 lira / 26.025,5 lira

18.500 lira / 26.381 lira

18.750 lira / 26.737,5 lira

19.000 lira / 27.094 lira

19.250 lira / 27.450,5 lira

19.500 lira / 27.807 lira

19.750 lira / 28.163,5 lira

20.000 lira / 28.520 lira

20.250 lira / 28.250 lira

20.500 lira / 29.233 lira

20.750 lira / 29.589,5 lira

21.000 lira / 29.946 lira

21.250 lira / 30,302,5 lira

21.500 lira / 30.659 lira

21.750 lira / 31.015,5 lira

22.000 lira / 31.372 lira

22.250 lira / 31.728,5 lira

22.500 lira / 32.085 lira

22.750 lira / 32.441,5 lira

23.000 lira / 32.798 lira

23.250 lira / 33.154,5 lira

23.500 lira / 33.511 lira

23.750 lira / 33.867,5 lira

24.000 lira / 34.224 lira

24.250 lira / 34.480,5 lira

24.500 lira / 34.937 lira

24.750 lira / 35.293,5 lira

25.000 lira / 35.650 lira

25.250 lira / 36.006,5 lira

25.500 lira / 36.363 lira

25.750 lira / 36.719,5 lira

26.000 lira / 37.076 lira

26.250 lira / 37.432,5 lira

26.500 lira / 37.789 lira

26.750 lira / 38.145,5 lira

27.000 lira / 38.502 lira

27.250 lira / 38,858,5 lira

27.500 lira / 39.215 lira

27.750 lira / 39.571,5 lira

28.000 lira / 39.928 lira

28.250 lira / 40.284,5 lira

28.500 lira / 40.641 lira

28.750 lira / 40.997,5 lira

29.000 lira / 41,354 lira

29.250 lira / 41.710,5 lira

29.500 lira / 42.067 lira

29.750 lira / 42.423,5 lira

30.000 lira / 42.780 lira