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- Emin Akbaşoğlu: EYT ocak ayında netleşmiş olacak
Emin Akbaşoğlu: EYT ocak ayında netleşmiş olacak
Emin Akbaşoğlu, gündemi değerlendirirken EYT'nin aralıkta Meclis'e geleceğini ve ocak ayında da netleşmiş olacağını dile getirdi.
- Haber Merkezi
- 01.10.2022 - 13:19
AK Parti Grup Başkanvekili Av. M. Emin Akbaşoğlu, TRT Haber ekranlarında konuk olduğu özel yayında 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında gündemini değerlendirdi.
"Yeni yasama yılında Meclis'in gündemi ekonomi olacak"
Akbaşoğlu, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapta, "Yeni yasama yılında Meclis'in gündemi ekonomi olacak. EYT'yi aralık ayında yasal düzenlemeyi TCMM'ne getireceğiz.
EYT ocak ayında netleşecek
Ocak ayı başında EYT'nin netleşeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
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