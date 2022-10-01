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    Emin Akbaşoğlu: EYT ocak ayında netleşmiş olacak

    Emin Akbaşoğlu, gündemi değerlendirirken EYT'nin aralıkta Meclis'e geleceğini ve ocak ayında da netleşmiş olacağını dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2022 - 13:19
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    Emin Akbaşoğlu: EYT ocak ayında netleşmiş olacak

    AK Parti Grup Başkanvekili  Av. M. Emin Akbaşoğlu, TRT Haber ekranlarında konuk olduğu özel yayında 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında gündemini değerlendirdi.

    "Yeni yasama yılında Meclis'in gündemi ekonomi olacak"

    Akbaşoğlu, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapta, "Yeni yasama yılında Meclis'in gündemi ekonomi olacak. EYT'yi aralık ayında yasal düzenlemeyi TCMM'ne getireceğiz.

    EYT ocak ayında netleşecek

    Ocak ayı başında EYT'nin netleşeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

    Emin Akbaşoğlu: EYT ocak ayında netleşmiş olacak #1

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